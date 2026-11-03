Por: El Espectador

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que hacia las 4:13 de la mañana del martes, 3 de noviembre, ocurrió un temblor de magnitud 5,6 con epicentro en Chaparral, Tolima. Según el SGC, el fenómeno se localizó a 17 kilómetros de Roncesvalles, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros, lo que significa que el movimiento telúrico se produjo cerca de la superficie, aumentando la percepción del sismo entre la población. Minutos más tarde, sobre las 4:16 de la mañana, la entidad informó de una réplica de magnitud 3,3, también en Chaparral y con profundidad superficial. Otra réplica similar se registró a las 4:27 de la mañana, alcanzando magnitud 3,5.

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Colombia es un país especialmente propenso a los sismos. Como explicó Julio Fierro, exdirector del SGC, en declaraciones de años anteriores, la sociedad debe comprender que reside en una zona sísmicamente activa, por lo que es fundamental construir memoria y cultura sobre lo que esto implica, al igual que ya ocurre en países como México, Chile o Japón. El SGC ha detallado que la actividad sísmica en Colombia se relaciona directamente con la configuración geológica y tectónica de la región. Diversas placas tectónicas, como la de Nazca, la Sudamericana y la del Caribe, interactúan en el territorio, generando temblores en buena parte del país. De acuerdo con el SGC, la mayoría de los sismos se concentra en el Pacífico, debido principalmente a la subducción —un proceso en el que una placa tectónica se desliza debajo de otra— de la placa de Nazca bajo la Sudamericana y la formación de la fosa submarina y la cadena volcánica de los Andes. A esto se suman la subducción de la placa Caribe bajo la Sudamericana y la actividad en la región conocida como el Nido Sísmico de Bucaramanga.

En esa última zona, especialmente cerca de Los Santos, ocurre alrededor del 60% de los sismos del país, según el SGC. El Nido Sísmico de Bucaramanga es una de solo tres regiones en el mundo con una concentración inusual de actividad sísmica casi constante; las otras están en Rumania (Vrancea) y Afganistán (Hindu-Kush). A nivel nacional, la Red Sismológica Nacional, en tres décadas de monitoreo, ha documentado cerca de 300.000 eventos sísmicos, con un promedio de hasta 2.500 sismos mensuales.

¿Por qué no se pueden predecir los temblores en Colombia?

La predicción exacta de sismos no es posible, ya que todavía no existen herramientas científicas capaces de anticipar lugar, magnitud o momento preciso de un temblor. Según el SGC, lo que se puede hacer es detectar en tiempo real las primeras ondas sísmicas mediante alertas tempranas, pero no una predicción con antelación.

¿Cómo funcionan las alertas tempranas de sismos en celulares?

Las alertas en dispositivos móviles detectan en tiempo real las primeras ondas de un sismo a través de redes de sensores cercanas al epicentro. Esta tecnología, desarrollada en países como México y Estados Unidos, permite alertar con algunos segundos de antelación a la población, brindando una oportunidad para tomar medidas de precaución, pero no sustituyen una predicción anticipada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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