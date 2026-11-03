Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella ha protagonizado siete alocuciones presidenciales durante sus primeros 88 días de gestión, una cifra que ha llamado la atención tanto por la frecuencia como por el contenido de estos espacios. Según informes de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), estas intervenciones han abordado temas centrales como el balance del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto y anuncios económicos, pero también se han caracterizado por detallar las principales líneas de gobierno del mandatario, incluir críticas tanto a la prensa como a la oposición y establecer el tono de su administración.

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Para interrumpir la programación de televisión y dirigirse al país, el presidente debe solicitar autorización a la CRC con al menos seis horas de antelación. Sin embargo, de acuerdo con cinco de los siete reportes que la Comisión ha elaborado sobre estas alocuciones, el jefe del Ejecutivo se desvió de los temas que él mismo había propuesto al hacer dichas solicitudes. Este hallazgo revela una práctica consistente de modificar la agenda previamente estipulada para las intervenciones presidenciales.

En relación con la última alocución, ocurrida el 25 de octubre, la CRC señaló en su reporte más reciente que el mandatario superó el tiempo solicitado para la transmisión en 9 minutos y 37 segundos, incumpliendo así el criterio de limitación temporal exigido para estas intervenciones. Además, la Comisión hizo especial hincapié en que el creciente ritmo de estos mensajes representa un patrón que socava el cumplimiento de la recurrencia establecida en la normativa vigente. Otra inquietud planteada fue la falta de claridad sobre si la alocución se había realizado en directo o con anterioridad, cuestión que añade complejidad al control institucional sobre este mecanismo de comunicación presidencial.

Las advertencias reiteradas de la CRC ponen en evidencia las tensiones entre el uso que hace el presidente de esta herramienta de comunicación y los controles que deben ejercerse para garantizar el respeto a los límites y criterios definidos, especialmente en términos de frecuencia, duración, urgencia y transparencia. Esta dinámica abre el debate sobre el equilibrio entre el derecho del jefe del Estado a dirigirse directamente al país y la necesidad de que estas intervenciones se ajusten a los parámetros legales y regulatorios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas alocuciones presidenciales ha hecho Abelardo de la Espriella y qué temas ha tratado?

Abelardo de la Espriella ha hecho siete alocuciones presidenciales en sus primeros 88 días de mandato. Según la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en estos espacios el presidente ha tratado temas como el balance del terremoto del 10 de agosto, anuncios de decisiones económicas y aspectos relacionados con su visión de gobierno, además de críticas a la oposición y a la prensa.

¿Por qué la Comisión de Regulación de Comunicaciones advierte sobre el uso de las alocuciones presidenciales?

La Comisión de Regulación de Comunicaciones ha advertido que en cinco de los siete informes las alocuciones de Abelardo de la Espriella se han desviado de los temas originalmente anunciados y, en la intervención del 25 de octubre, el tiempo superó el límite solicitado. Además, notan que la alta frecuencia de estos mensajes puede debilitar los criterios de recurrencia y control que establece la normativa, y existe incertidumbre sobre si las intervenciones se hacen en vivo, lo que complica su supervisión.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.