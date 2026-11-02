Por: El Espectador

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La separación que hoy se hace entre arte y ciencia no siempre existió de manera tan clara y rígida. Se tiende a considerar que la ciencia busca el conocimiento objetivo y universal, mientras que el arte responde a lo subjetivo, a la individualidad y al sentimiento. Sin embargo, durante el Renacimiento —época clave para la historia intelectual de la humanidad— estas fronteras se desdibujaron y, precisamente, figuras como Leonardo da Vinci encarnaron una síntesis única de ambos mundos. Leonardo no fue solamente un artista; fue pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, músico, filósofo e inventor, destacándose como un ejemplo de genio renacentista empeñado en descifrar los misterios de la naturaleza y convertirlos en obras únicos y originales, de acuerdo con lo reseñado por Giorgio Vasari.

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Giorgio Vasari (1511-1574), célebre por su obra ‘Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos’, menciona insistentemente a Leonardo da Vinci. Vasari reconoce el talento excepcional del florentino para el arte, sobre todo resaltando la minuciosa observación, el realismo y la autenticidad que impregnaban sus trabajos. Según el propio Vasari, Leonardo tenía la capacidad de recrear en sus pinturas y dibujos detalles con una precisión fascinante, incluso al punto de lograr que detalles tan sutiles como gotas de agua sobre un cristal resultaran, a los ojos del espectador, “más reales que la propia realidad”.

En su apreciación sobre ‘La Gioconda’, Vasari expresa que esta obra es “maravillosa por no ser distinta de la realidad”. Señala el brillo y el lustre en la mirada del retrato, la naturalidad en los labios y la piel, que parecían tan auténticos como si de un ser vivo se tratara. Incluso destaca que, en la garganta, observando con atención, parecía percibirse el latido del pulso, dotando a la pintura de una vitalidad inédita.

Esta fusión de las disciplinas que hoy parecieran opuestas es parte fundamental del legado renacentista y evidencia que, para figuras como Leonardo, la curiosidad y la creatividad estaban inseparablemente ligadas, cuestionando las divisiones tajantes que se construyeron después.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo describió Giorgio Vasari el realismo en las obras de Leonardo da Vinci?

De acuerdo con Giorgio Vasari, Leonardo da Vinci destacó por su extraordinaria capacidad para alcanzar un realismo casi inigualable en sus pinturas. Vasari menciona que Leonardo era capaz de reproducir detalles con tal precisión que parecían “más reales que la propia realidad”, como se observa en los ejemplos de gotas de agua sobre cristal y en la descripción detallada de ‘La Gioconda’, donde el brillo de los ojos y la apariencia de los labios de la figura retratada transmitían una viva autenticidad.

¿Por qué se considera difícil encasillar a Leonardo da Vinci solo como artista o científico?

Resulta complejo clasificar a Leonardo da Vinci únicamente como artista o como científico debido a su multidisciplinariedad, según detalla Giorgio Vasari. Leonardo ejerció múltiples oficios —pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, músico, filósofo e inventor— y su trabajo demostró cómo la observación científica y la creatividad artística podían conjugarse de forma armónica en una sola persona, desafiando las clasificaciones simplistas que surgieron después.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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