Por: El Espectador

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Gael García Bernal, reconocido actor y director mexicano, estrenó en España su tercera película como realizador titulada ‘Hombre al agua’, una comedia que, sin perder el trasfondo social y político, celebra la diversidad latinoamericana y homenajea a figuras como Luiz Inácio Lula da Silva, presidente electo de Brasil. Según declaraciones hechas por el propio García Bernal durante la 71ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), la obra aborda la heterogeneidad cultural de América Latina y su conexión personal con la región, ya que creció junto a hijos de exiliados de varios países sudamericanos, lo que influyó de manera decisiva en la construcción del argumento del filme, como señaló El Espectador.

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El director explicó que el germen de la película coincidió con el periodo en que Lula estaba en prisión, por lo que ‘Hombre al agua’ es, en parte, una ‘antitelenovela’ centrada en la etapa sindical del mandatario brasileño recientemente electo. La película incluye un rodaje en blanco y negro sobre esa época, una “metapelícula” donde Lula escapa de prisión en tono de comedia, aludiendo a la película ‘Escape de Alcatraz’. Como defendió García Bernal, el humor es central en su obra porque permite abrir compuertas a la complejidad de la realidad y desenmascarar problemas profundos.

El largometraje también se detiene en temas como la crisis de las masculinidades, el exilio, la migración y la manipulación política de los desplazamientos forzados. García Bernal interpreta a un migrante cubano en México, inspirándose en su propia experiencia de intercambio escolar en Cuba y subrayando que tanto Cuba como Latinoamérica comparten una cultura común. Para García Bernal, la migración es un fenómeno biológico y universal que se usa políticamente para dividir y demonizar a las personas, cuando en realidad es una realidad viva de todas las culturas, como recalcó en una entrevista reproducida por El Espectador.

En ‘Hombre al agua’ también se evidencia una crítica al “capitalismo rampante” y el papel de las redes sociales en la construcción de identidades y en el manejo de intereses políticos, haciendo alusión al auge del neoliberalismo en México desde el año 2000, etapa que coincidió con su propio salto a la fama gracias a la película ‘Amores perros’.

Finalmente, García Bernal sostiene que el humor es su herramienta favorita para enfrentar el pesimismo latente en la política latinoamericana, y es clave para imaginar nuevas formas de diálogo sobre temas sociales y de género, consolidando así su nombre en el cine iberoamericano contemporáneo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata la película ‘Hombre al agua’ de Gael García Bernal?

‘Hombre al agua’ es una comedia dramática dirigida y protagonizada por Gael García Bernal, que explora temas como la migración, las crisis de masculinidad y la manipulación política en Latinoamérica. La cinta presenta una “metapelícula” sobre la etapa sindical de Lula da Silva y utiliza el humor como recurso para abordar la realidad compleja de la región y sus protagonistas.

¿Cómo aborda Gael García Bernal la migración y el capitalismo en su película?

Según lo expresado por García Bernal en entrevistas recogidas por El Espectador, el director trata la migración como un fenómeno biológico y esencial en todas las culturas, criticando su uso como herramienta política y su deshumanización. Además, denuncia el “capitalismo rampante” que, mediante las redes sociales, influye en la identidad y los intereses sociales y políticos de la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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