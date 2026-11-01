Luisa Fernanda W no dejó pasar la oportunidad de responderles, en su boda, a quienes apostaron en contra de su relación con Pipe Bueno. Lo hizo durante sus votos, en un emotivo mensaje dirigido a su pareja en el que la influenciadora lanzó una pulla directa a los escépticos que, en los primeros años de su romance, pronosticaron que la historia no tendría futuro.

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“Un saludito para los que decían que esto no iba a durar ni un año. Ya llevamos 7 años, tenemos 2 hermosos hijos y nos estamos casando”, afirmó Luisa Fernanda W en el mensaje, que se convirtió en el momento más comentado de su declaración pública al cantante de música popular.

Las palabras de la creadora de contenido llegaron cargadas de historia. Recordó que su vínculo con Andrés Felipe Giraldo Bueno —nombre real del artista— comenzó en una conversación de negocios y que, al principio, ella misma se resistió a aceptar lo que sentía. “Llamé a Marilyn llorando porque eso no podía ser posible”, confesó, describiendo el momento en que se dio cuenta de que estaba enamorada.

La influenciadora también evocó los días en que Colombia entera seguía sus movimientos y la prensa les exigía confirmar su noviazgo, cuando ninguno de los dos tenía claro qué estaba pasando entre ellos. Fue en medio de esa incertidumbre pública donde nació, en silencio, una de las relaciones más seguidas del entretenimiento colombiano.

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En su mensaje, Luisa Fernanda W no solo celebró la permanencia del amor, sino que reconoció las dificultades atravesadas. “Recuerdo una noche en la que estaba orando y llorando, pidiéndole a Dios que me diera fuerzas para levantar mi hogar. O que me dijera qué hacer, porque lo que hemos vivido ha sido uno de los procesos de aprendizaje más grandes de mi vida”, expresó, haciendo referencia al difícil momento que vivieron en familia por las adicciones del cantante.

Cerró su declaración con una promesa: “Prometo amarte, valorarte hasta que seamos viejitos de amor. Te amo infinito, Andrés Felipe Giraldo Bueno”.

Este fue su mensaje completo:

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