Por: ZONA CAPTIVA

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El reconocido artista colombiano confesó públicamente que fue detenido durante su adolescencia en Bogotá tras un operativo por microtráfico.

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La industria musical suele mostrar el lado más brillante de los artistas, pero detrás del éxito a menudo se esconden historias complejas de superación personal. En una reciente entrevista digital, el popular cantante de género urbano compartió detalles inéditos sobre los difíciles momentos que atravesó antes de consagrarse en la escena internacional.

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Durante su relato, el intérprete explicó que vivió una etapa complicada en la capital del país, donde la vulnerabilidad y las malas compañías lo llevaron a verse envuelto en constantes riñas callejeras que marcaron su juventud.

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El paso por un centro de atención especializada para menores

El episodio más crítico de esa época ocurrió cuando las autoridades lo interceptaron portando sustancias ilícitas, lo que derivó en su aprehensión y traslado a una institución para menores de edad. Aquellos 16 días de reclusión en El Redentor se convirtieron en el punto de inflexión definitivo para recapacitar, valorar la libertad y alejarse por completo de la delincuencia.

Tras superar esa compleja experiencia, decidió regresar a territorio paisa para reorientar su vida mediante el trabajo duro, desempeñándose en una plaza de mercado cargando bultos junto a su padre mientras vendía dulces en el colegio para salir adelante.

Del trabajo en plazas de mercado a la cima de la música

Sin embargo, su firme decisión de cambiar de rumbo dio frutos cuando volcó toda su energía al deporte y a la creación musical, encontrando en el arte la vía de escape perfecta. Con esfuerzo y constancia junto a su equipo de trabajo, el joven logró transformar su realidad y abrirse paso en la competitiva industria discográfica.

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Hoy por hoy, la historia de vida del artista antioqueño demuestra cómo los errores de la juventud pueden convertirse en una lección de superación para alcanzar el éxito profesional.

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