Por: Portal Bogotá

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IMAGINATÓN, la Maratón de Realización de Filminutos del Bogotá Short Film Festival, conocido como BOGOSHORTS, se presenta como uno de los retos más llamativos para quienes desean demostrar su talento audiovisual en Colombia. Según la información publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, el certamen desafía tanto a aficionados como a profesionales a crear un filminuto de 60 segundos, utilizando únicamente un plano secuencia —es decir, una toma continua sin cortes— con el objetivo de contar una historia potente en apenas un minuto. El evento, destacado como IMAGINATÓN XVII en esta edición, convoca a personas de cualquier edad o profesión, con la excepción de aquellas vinculadas a las entidades organizadoras.

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El proceso de inscripción inició el 1 de octubre de 2026 y permanecerá abierto hasta el 2 de diciembre del mismo año, fecha límite también para el pago de derechos. Los participantes deben elegir entre la categoría aficionado o profesional, esta última dirigida a estudiantes o trabajadores de áreas audiovisuales. Cada persona puede inscribir de uno a cuatro filminutos y el pago —que varía de $20.000 a $50.000 por filminuto, dependiendo de la categoría y la cantidad inscrita— se debe efectuar a través de canales autorizados como Bancolombia, Davivienda o Daviplata.

Según el portal oficial, tras realizar el pago, se debe diligenciar el formulario de inscripción y esperar la confirmación respectiva. El “claqueteo”, donde se entrega la clave para el reto, tendrá lugar el 4 de diciembre en el Teatro El Parque. Quienes estén fuera de Bogotá recibirán esta clave de forma virtual. Posteriormente, los participantes deben grabar su filminuto incluyendo la claqueta con clave, subirlo a YouTube en modo ‘No listado’ y diligenciar el formulario de entrega enviado por correo, antes del 6 de diciembre.

En la premiación, los tres primeros lugares de cada categoría recibirán cámaras Sony y premios en efectivo. En la categoría profesional, el ganador obtendrá una cámara Sony ZV-E10M2 con estuches y $3.000.000; el segundo y tercer lugar recibirán $2.500.000 y $1.500.000, respectivamente. En la categoría aficionado, el primer lugar obtendrá el mismo modelo de cámara y $1.250.000, mientras que los segundos y terceros lugares recibirán $1.000.000 y $750.000. Además, cinco filminutos grabados en diferentes localidades de Bogotá serán premiados con $1.000.000 cada uno, exclusivamente para residentes capitalinos.

Más detalles y el reglamento completo de IMAGINATÓN XVII pueden consultarse en el sitio web de BOGOSHORTS.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar en IMAGINATÓN XVII del BOGOSHORTS y cuáles son los requisitos?

Para participar en IMAGINATÓN XVII de BOGOSHORTS, usted debe consultar el reglamento, pagar el derecho por cada filminuto según la categoría, diligenciar el formulario de inscripción y asistir al claqueteo presencial o virtual, donde recibirá una clave indispensable para grabar su filminuto. Es fundamental que el video cumpla con el plano secuencia de 60 segundos y que, al final, se entregue correctamente vía correo electrónico, siguiendo las fechas establecidas.

¿Cuáles son los premios y costos de inscripción de IMAGINATÓN XVII?

Los premios para las categorías profesional y aficionado incluyen cámaras Sony, sumas de dinero de hasta $3.000.000 y premios adicionales para filminutos destacados por localidad en Bogotá. Los costos de inscripción varían: para aficionados es de $20.000 o $15.000 por cada filminuto adicional, mientras que para profesionales fluctúa entre $50.000 y $30.000 cada uno, dependiendo de la cantidad inscrita.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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