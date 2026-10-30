Por: Noticiero 90 minutos

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Adalberto Santiago, nacido el 23 de abril de 1937 en el barrio Poza de Siales en Puerto Rico, es considerado una figura fundamental en la historia de la salsa. Desde muy joven, mostró un gran interés por la música, aprendiendo a tocar guitarra de manera autodidacta tras observar a otros músicos. Si bien sus padres preferían que él no se dedicara al mundo musical, a los 12 años ya había iniciado su camino profesional poniendo su voz en un trío, inspirado por grandes soneros cubanos como Benny Moré y Miguelito Cuní, quienes fueron pieza clave en la configuración de su estilo inconfundible y su proyección como uno de los vocalistas más reconocidos de la música afrolatina, según información entregada en Noticiero 90 Minutos.

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Santiago relata que su afición por la música lo llevó a buscar nuevos horizontes, especialmente después de mudarse a Nueva York, ciudad en la que su carrera despegó y donde comenzó a integrarse a grupos de mayor formato y reconocimiento. Según una entrevista con Ataca Quintero, el artista recuerda: "A los 12 años ya tenía un eh grupo, un trío de voces. Después más edad, par de años más después, me interesé por los grupos más más grandes, hasta que gracias a Dios llegué a la ciudad de Nueva York. Y ahí fue donde arrancó prácticamente la carrera mía". Esta etapa fue trascendental en su desarrollo y lo posicionó pronto en la escena salsera internacional.

Aunque actualmente enfrenta graves problemas de salud, se reconoce la importancia de su legado no solo por haber sido parte de orquestas como la de Chuito Vélez, Willie Rodríguez, Willie Rosario y, muy especialmente, la de Ray Barretto. Su trabajo con esta última fue determinante para convertirse en uno de los baluartes de la Fania All Stars, agrupación fundamental en la historia de la salsa, como destaca el especial de Ataca Quintero. Durante su larga trayectoria, Santiago abrazó diferentes corrientes del género y demostró preferencia por la llamada salsa de golpe, destacando su capacidad de improvisación y su entrega al público.

En torno a cómo desea ser recordado, el también llamado 'Elvis Presley de la salsa' comparte con sencillez en entrevista: "Ay, yo no sé. (risas) Que me recuerden bien sabroso. Como lo sabroso que soy". Así, Adalberto Santiago sigue emocionando a sus seguidores y manteniendo vivo el ritmo y el sabor de la salsa, pese a las dificultades actuales de salud.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Adalberto Santiago y cómo influyó en la salsa?

Adalberto Santiago es un reconocido cantante puertorriqueño de salsa, influyente desde temprana edad por su particular estilo vocal, inspirado por grandes referentes cubanos. Su paso por distintas orquestas, en especial con Ray Barretto y la Fania All Stars, lo consolidó como un baluarte del género afrolatino.

¿Por qué Adalberto Santiago es llamado el ‘Elvis Presley de la salsa’?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, Adalberto Santiago es apodado el ‘Elvis Presley de la salsa’ por su carisma, polifacetismo y la huella indeleble que ha dejado en la música salsa, destacándose por su entrega, sabiduría, y su destacado lugar entre los grandes vocalistas del género.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.