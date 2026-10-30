Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Después de casi cuarenta años desde la publicación de la novela En diciembre llegaban las brisas, escrita por la reconocida autora barranquillera Marvel Moreno, este relato verá una nueva vida en la pantalla gracias al lanzamiento de la serie homónima en Netflix. El estreno tendrá lugar el próximo 4 de diciembre y contará con ocho capítulos, según lo anunció oficialmente la plataforma y confirmó Dynamo, productora a cargo.

Sigue a PULZO en Discover

La serie se sitúa en Barranquilla en 1958 y retrata el día a día de Lina, Dora, Catalina y Beatriz, cuatro amigas que navegan juntas los desafíos impuestos por una sociedad regida por rígidas normas familiares y sociales. De acuerdo con la sinopsis difundida por Netflix, sus historias están marcadas por el peso de las expectativas ajenas, especialmente en lo que respecta al matrimonio y los roles fijados para las mujeres. Sin embargo, más allá de lidiar con ese destino socialmente preestablecido, cada una de las protagonistas busca escapar de esas limitaciones y escribir su propia historia, un proceso en el que la amistad se convierte en su principal refugio y apoyo mutuo.

La plataforma resalta que, ante una realidad que insiste en decidir por ellas, las cuatro mujeres descubren en su vínculo personal “la única alianza que nunca las traiciona”. Así, En diciembre llegaban las brisas es presentada como “una historia de amor entre cuatro amigas que se rescatan, se acompañan y luchan juntas por ser dueñas de su propio destino: una batalla por la libertad que, generaciones después, seguimos peleando”, de acuerdo con el comunicado oficial citado por Netflix.

El elenco principal está integrado por Daniella Reyes, Valentina Duque, Melanie Dell’Olmo y Francisca Estévez, acompañadas por otros actores destacados como Juan Pablo Urrego, Jason Day, Flora Martínez, Michelle Gutty, Consuelo Luzardo y Jacques Touckmanian. La dirección corre a cargo de Claudia Pedraza y Rafael Martínez, mientras Angélica Guerra y Adriana Aparicio lideran la producción como showrunners. El equipo de guion es conformado por Rafael Noguera, Cecilia Percy, Marcela Peláez y Lony Welter, junto con la producción ejecutiva de Michael Ruben.

Publicada originalmente en 1987, la novela de Moreno se estableció rápidamente como una referencia literaria al explorar desde la ficción las relaciones y jerarquías sociales de Barranquilla, con especial atención en las restricciones históricas que han limitado la vida y los sueños de las mujeres de su ciudad.

¿Cuándo se estrena la serie En diciembre llegaban las brisas en Netflix?

La serie basada en la novela de Marvel Moreno se estrenará mundialmente en Netflix el 4 de diciembre, según el anuncio de la plataforma y de la productora Dynamo, marcando así su llegada a las pantallas después de casi cuarenta años de la publicación original del libro.

¿Cuál es la temática central de En diciembre llegaban las brisas?

La producción, tanto en su versión literaria como en la adaptación audiovisual, se centra en la amistad de cuatro mujeres que buscan liberarse de las expectativas tradicionales y limitaciones sociales impuestas por la sociedad barranquillera de finales de los años cincuenta, destacando la importancia de la sororidad y la lucha por la autodeterminación femenina.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z