Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Kbeto Zuleta, cantante de música vallenata, sigue bajo estricta vigilancia médica tras el grave accidente de tránsito en el que se vio involucrado el autobús de su agrupación en el departamento del Cesar. La primera fotografía, compartida en redes sociales tras el incidente, mostró a Zuleta ingresando en camilla a una clínica en Barranquilla, en una imagen que generó inmediata atención por parte de sus allegados y seguidores. Según información difundida por SEMANA, el artista permanece en la unidad de cuidados intensivos (UCI) debido a la complejidad de las lesiones que sufrió, situación que requirió su traslado desde Valledupar a Barranquilla por medio de un avión ambulancia para recibir atención especializada.

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La fotografía fue difundida por Joaco Guillén, reconocido mánager de artistas, a través de Instagram. Guillén acompañó la imagen con un mensaje esperanzador: “La llegada de Kbeto Zuleta a la clínica de Barranquilla. Llegó bien, gloria a Dios”, brindando parte de tranquilidad tanto a la familia como a quienes han seguido de cerca el proceso de recuperación del cantante. En la instantánea, se puede observar el ambiente de preocupación y solidaridad que rodeó la llegada del músico al centro asistencial, reforzando el interés y apoyo colectivo por su estado.

El padre de Kbeto, Poncho Zuleta, también reconocido en el ámbito vallenato, arribó a la clínica junto a varios integrantes de su familia con el fin de conocer directamente el estado médico del artista. Según se conoció, Poncho Zuleta pidió a los colombianos unirse en oración por la recuperación de su hijo y manifestó mantener la esperanza después de conversar con el cuerpo médico responsable de la atención. La familia se ha mantenido cercana, reflejando la unión en medio de la incertidumbre y el difícil momento que atraviesan.

Por ahora, el proceso de recuperación de Kbeto Zuleta se desarrolla bajo el cuidado especializado en la clínica de Barranquilla, mientras que su entorno familiar y seguidores permanecen atentos a cualquier novedad sobre su salud. La imagen compartida ha permitido dar visibilidad al estado actual del artista y movilizar sentimientos de apoyo en la comunidad musical y entre quienes siguen de cerca su carrera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado de salud actual de Kbeto Zuleta tras el accidente?

De acuerdo con SEMANA, Kbeto Zuleta permanece en la unidad de cuidados intensivos en una clínica de Barranquilla, donde recibe atención médica especializada por la gravedad de las heridas sufridas en el accidente de tránsito. Su recuperación continúa siendo monitoreada de cerca por especialistas y su familia mantiene la esperanza en una pronta mejoría.

¿Por qué fue trasladado Kbeto Zuleta en avión ambulancia a Barranquilla?

Kbeto Zuleta fue trasladado en avión ambulancia desde Valledupar hasta Barranquilla debido a la gravedad de su estado de salud tras el accidente. Esta decisión permitió que el artista recibiera atención médica más especializada y oportuna en una unidad de cuidados intensivos, como lo señaló SEMANA en su reporte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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