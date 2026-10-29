Al ritmo de ‘Amor eterno’, canción popularizada por Rocío Dúrcal, familiares, amigos y allegados despidieron a Geovanny Lobo, corista y segunda voz de la agrupación de Kbeto Zuleta. La ceremonia se llevó a cabo en Agustín Codazzi, Cesar, municipio donde nació el artista, después de los homenajes póstumos que se llevaron a cabo en Valledupar.

Sigue a PULZO en Discover

La música, que acompañó buena parte de su trayectoria profesional, también estuvo presente en su último adiós. Sus seres queridos se reunieron para recordar al hombre que durante años hizo parte de una agrupación reconocida del vallenato y compartió escenarios con importantes figuras del género.

(Lea también: “Oren por mi hijo”: las palabras de Poncho Zuleta luego del grave accidente de Kbeto)

La despedida estuvo marcada por la nostalgia, en medio del dolor que dejó su muerte en el equipo de trabajo de Kbeto Zuleta y en quienes conocieron al cantante.

Lee También

Geovanny Lobo, quien se desempeñaba como corista segunda voz de la agrupación de Kbeto Zuleta, fue despedido esta tarde por sus familiares y amigos en Codazzi, César; quienes le dieron el último adiós con un conmovedor momento con la canción “Amor eterno” de Rocio Durcal. https://t.co/B76hNI1idp — Vallenatos y más na (@vallenatoymasna) October 28, 2026

¿Quién era Geovanny Lobo, corista de Kbeto Zuleta?

Geovanny Lobo era oriundo de Agustín Codazzi y durante más de una década trabajó como corista y segunda voz de la agrupación de Kbeto Zuleta, hijo del reconocido cantante vallenato Poncho Zuleta.

A lo largo de esos años, acompañó al artista en diferentes presentaciones y compromisos musicales, aportando su voz al repertorio del conjunto. Su recorrido también le permitió compartir tarima con Poncho Zuleta, conocido como el ‘Pulmón de Oro’ del vallenato.

Su trayectoria dentro de la agrupación lo convirtió en parte del equipo musical que acompañaba a Kbeto Zuleta en sus presentaciones.

Antes de que sus restos fueran trasladados a su municipio natal, Geovanny Lobo recibió un homenaje póstumo en el auditorio de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez, en Valledupar.

Posteriormente, sus familiares y allegados pudieron despedirlo en Agustín Codazzi, donde se realizó el último encuentro para honrar su memoria. La elección de la música para acompañar la despedida reflejó el vínculo del artista con las canciones y los escenarios, una parte fundamental de su vida que permaneció presente hasta el final.

Accidente de la agrupación de Kbeto Zuleta dejó dos músicos muertos

La muerte de Geovanny Lobo se produjo el lunes 26 de octubre de 2026, en un accidente de tránsito que involucró al bus en el que se movilizaban integrantes y trabajadores de la agrupación de Kbeto Zuleta.

El siniestro ocurrió durante la madrugada, en el sector del río Ariguaní, en la vía que comunica a El Difícil, Magdalena, con Bosconia, Cesar. Según los primeros reportes, el vehículo cayó al río cuando transportaba al equipo musical después de cumplir compromisos artísticos.

(Lea también: Giro en hipótesis sobre accidente de Kbeto Zuleta y su grupo musical; detalle cambiaría todo)

Además de Lobo, en el accidente falleció Harold Santana, guitarrista de la agrupación. Cerca de 20 personas resultaron heridas, entre ellas Kbeto Zuleta, quien recibió atención médica.

Las circunstancias que provocaron el siniestro quedaron bajo revisión de las autoridades. La muerte de los dos músicos dejó de luto a la agrupación y a sus seguidores. En el caso de Geovanny Lobo, su despedida en Agustín Codazzi estuvo acompañada por la canción ‘Amor eterno’, un homenaje a quien dedicó más de una década de su vida a la música vallenata.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.