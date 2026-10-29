La controversia en torno a la situación económica y pensional que atravesó el legendario acordeonero Egidio Cuadrado antes de su fallecimiento motivó un pronunciamiento oficial por parte de Planeta Rica Producciones, empresa contratante de los servicios del artista. La respuesta de la entidad surge luego de las declaraciones entregadas por Katherine Arias, hija del Rey Vallenato 1985, quien señaló que la familia se vio obligada a subastar pertenencias del músico debido a la falta de una pensión de jubilación y a la firma de supuestos acuerdos contractuales desventajosos.

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Frente a estas versiones, la compañía ligada al entorno del cantautor Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez emitió un comunicado a la opinión pública para detallar los términos en los que se desarrolló la relación profesional con el icónico instrumentista del vallenato.

En primer lugar, la firma de producción aclaró el manejo otorgado a la protección social del artista durante sus años de actividad en los escenarios nacionales e internacionales:

Asimismo, la empresa enfatizó que los contratos celebrados se ampararon en acuerdos de prestación de servicios claros y transigidos de común acuerdo por las partes. La directiva añadió que siempre existió un mandato explícito para procurar el mejor escenario de bienestar para el folclorista, si bien aclararon que no es posible garantizar o asumir la carga de los períodos y aportes que el músico debió realizar de forma particular por fuera de los vínculos con la compañía.

Respecto a la retribución económica tras el deceso del maestro en octubre de 2024, la productora confirmó que ha continuado girando las regalías correspondientes a las obras en las que figuraba como coautor, entre las que destacan composiciones como Amores escondidos, Carito, La llamada y Volver al Valle. Tras realizar el último pago registrado en septiembre de 2026, la administración de dichas retribuciones pasó a ser responsabilidad directa de los herederos y la editora que estos designen.

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