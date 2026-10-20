Por: EL PILON SA

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Al cumplirse dos años del fallecimiento de Egidio Cuadrado, reconocido acordeonero y figura legendaria del vallenato, su memoria sigue latente en la vida de quienes lo rodearon y entre los seguidores de su música. En una sentida publicación realizada a través de la cuenta oficial de Instagram del artista, Fanny Maldonado, viuda y compañera de vida de Cuadrado, rindió un homenaje cargado de emotividad y recuerdos, evocando la profunda huella que su ausencia ha dejado en el entorno familiar y personal.

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Según se aprecia en la dedicatoria que acompaña un carrusel de fotografías personales, Maldonado confiesa que, pese al paso del tiempo desde el fallecimiento del músico, su amor permanece intacto y la nostalgia aparece en la cotidianidad: “Han pasado dos años desde tu partida, y el tiempo sigue avanzando, aunque hay una parte de mi corazón que todavía te espera”. En su mensaje, la viuda reconoce cómo pequeños detalles, como la voz, la sonrisa o los abrazos del acordeonero, se han transformado ahora en grandes ausencias que marcan sus días.

A lo largo de la publicación, la esposa de Egidio Cuadrado comparte que todavía hay momentos en los que siente su pérdida como si hubiera ocurrido recientemente. Manifiesta: “Y entonces vuelvo a extrañarte como si todo hubiera pasado ayer, como si aún pudiera encontrarte a mi lado y sentir que nada ha cambiado”. Maldonado culmina su homenaje reafirmando que el verdadero amor trasciende la muerte: “Aunque la vida sigue, mi amor por ti permanece intacto, hay ausencias que el tiempo no borra, porque quien se ama de verdad nunca se va del todo: se queda viviendo para siempre en el corazón”.

De acuerdo con lo expresado en esa publicación y conforme a información publicada en el perfil oficial de Egidio Cuadrado, Fanny Maldonado fue un apoyo fundamental durante la trayectoria del artista. Ambos compartieron el nacimiento y crianza de dos hijos y afrontaron juntos situaciones complejas, como las complicaciones de salud que sufrió el acordeonero tras contagiarse de COVID-19 en 2021. El propio Egidio reconoció públicamente la importancia de su esposa, afirmando: “Mi vida es el resultado de papá Dios y mi esposa, una gran mujer a mi lado”.

Tras su fallecimiento en la Clínica Universitaria Colombia, en Bogotá, debido a problemas de salud vinculados a una neumonía, el legado de Egidio Cuadrado ha permanecido vivo. Su contribución al folclor vallenato, en especial junto a Carlos Vives y la agrupación La Provincia, continúa siendo motivo de inspiración y recuerdo para familiares, seguidores y colegas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el legado musical de Egidio Cuadrado y su impacto en el vallenato?

El legado musical de Egidio Cuadrado se refleja en su papel como Rey Vallenato en 1985 y como integrante clave del grupo de Carlos Vives, con quien llevó el acordeón y el folclor colombiano a escenarios internacionales. Su estilo y talento siguen siendo fuente de inspiración en el género vallenato y permanece en la memoria colectiva de seguidores y músicos.

¿Qué significa ser Rey Vallenato y cuál fue la relevancia de este título para Egidio Cuadrado?

El título de Rey Vallenato se otorga durante el Festival de la Leyenda Vallenata, reconocido por celebrar el género tradicional de la región. Para Egidio Cuadrado, obtener este título en 1985 fue un hito que consolidó su prestigio como acordeonero destacado y le abrió puertas para expandir su carrera artística en públicos nacionales e internacionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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