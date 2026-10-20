Por: El Espectador

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Colombia se prepara para una nueva edición del Pizza Master, un evento gastronómico que reúne a amantes de la pizza y a restauranteros de todo el país. De acuerdo con El Espectador, desde el lunes 19 hasta el domingo 25 de octubre de 2026, cerca de 230 establecimientos en todo el territorio nacional presentarán sus mejores preparaciones de pizza a un precio fijo de $22.000, permitiendo que los comensales disfruten de una amplia variedad de sabores y estilos de este plato icónico.

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El festival, liderado por el influenciador Tulio Zuloaga, toma la posta tras la reciente Pollo Week, realizada bajo la iniciativa de Pollo Colombiano de la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi). En esa ocasión, más de 350 restaurantes participaron con menús a $20.000, promoviendo el consumo de pollo en diez ciudades principales y focalizando su impacto en zonas afectadas por el terremoto, con el objetivo de ayudar en la reactivación económica. Según declaraciones de Zuloaga recogidas por El Espectador, este tipo de iniciativas ha dado un nuevo aire a muchos negocios, especialmente en regiones como el Eje Cafetero y Cali, donde se recuperó la afluencia de clientes y se reportó un aumento significativo en las ventas diarias, en algunos casos pasando de $200.000 semanales a $2 millones diarios.

En esta edición del Pizza Master, tanto en Bogotá como en Cundinamarca, participarán ciudades y municipios como Chía, Zipaquirá, Cajicá, Villeta, Sopó y Soacha. En Bogotá, locales como 96ST, Bitta Pizza, Pizzarola y Via del Cuore apuestan por propuestas innovadoras, fusionando ingredientes como arándanos, pepperoni, stracciatella (queso italiano cremoso) y masa madre de doble fermentación. Por ejemplo, Blueberry 96 de 96ST combina ingredientes tradicionales con otros poco convencionales, creando una armonía de sabores donde ningún componente domina al resto. Bitta Pizza apuesta por el contraste entre lo salado y lo dulce, manteniendo la pizza participante en su carta tras el evento. En otras regiones, como Chía, Varoga se enfoca en productos locales, incorporando plátano maduro y suero costeño; en Zipaquirá, La Morella utiliza pollo marinado y tomates confitados; mientras que, en Villeta, Julietta Cocina de Autor propone la combinación de sabores opuestos bien equilibrados.

El evento mantiene su estructura participativa: los clientes pueden votar por su pizza favorita a través de la aplicación de Tulio Zuloaga, fomentando una competencia sana que también presenta la creatividad y diversidad de la gastronomía actual en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Pizza Master y cómo se eligen los participantes en Colombia?

El Pizza Master es un festival gastronómico en el que cerca de 230 restaurantes de toda Colombia preparan recetas de pizza originales a un precio fijo y participan durante una semana. Los participantes son seleccionados por la organización liderada por Tulio Zuloaga y los comensales pueden votar y calificar a sus favoritos a través de una aplicación móvil, determinando así el restaurante ganador.

¿Cuáles son algunas propuestas innovadoras en Pizza Master 2026 en Bogotá y Cundinamarca?

Algunas de las propuestas destacadas en esta edición del Pizza Master incluyen pizzas con combinación de arándanos, porchetta y miel picante en 96ST, mezcla de pepperoni con stracciatella en Bitta Pizza, masas negras con chorizo marinado y manzana verde en Pizzarola, y estilos romanos con ingredientes como guanciale y tomates cherry en Via del Cuore, así como fusiones de productos locales y técnicas gourmet en otros municipios de Cundinamarca.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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