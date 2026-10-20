Por: Portal Bogotá

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Bogotá se consolida como una ciudad que afronta múltiples amenazas y, en ese contexto, se prepara para un evento clave: el ‘Simulacro Bogotá 2026’. De acuerdo con información del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), la capital llevará a cabo este ejercicio el miércoles 21 de octubre de 2026 a partir de las 10:00 a. m. El propósito será evaluar la capacidad de respuesta frente a situaciones de riesgo en diversos ámbitos, incluyendo hogares, instituciones educativas, empresas y comunidades.

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Según datos reportados por el IDIGER, hasta el momento Bogotá registró 4.082.680 inscripciones para participar en el simulacro, cifra que supera con amplitud los 3.253.470 reportes alcanzados durante todo 2025. Este incremento refleja un interés creciente de los ciudadanos por revisar y actualizar sus planes de preparación ante eventuales emergencias.

El IDIGER recalca la importancia de contar con un kit de emergencias en cada hogar, ya que esta herramienta resulta esencial para afrontar los primeros tres días tras una emergencia de gran magnitud. Considerando que la ayuda puede tardar en llegar, la preparación anticipada se presenta como un factor fundamental. El Instituto sugiere armar el kit en siete pasos sencillos: incluir agua y alimentos no perecederos, botiquín de primeros auxilios con insumos básicos y medicamentos personales, linterna, radio de baterías, silbato y herramientas multiusos, ropa de cambio y mantas, productos de higiene, copias de documentos importantes en bolsa impermeable y una reserva de dinero en efectivo en billetes pequeños. Además, recomienda revisar y renovar el contenido al menos una vez al año, adaptando el kit según las necesidades de cada integrante de la familia. Esta información fue publicada por el IDIGER en su red social X, donde enfatiza que cada persona en el hogar debe tener su propio kit.

La Alcaldía Mayor de Bogotá y el IDIGER también invitan a pensar en los animales de compañía. Durante emergencias como sismos, perros y gatos pueden sufrir ansiedad o miedo, por lo que es crucial preparar un kit especial para ellos. Debe contener agua y alimento, correa, arnés, bozal si es necesario, una manta, protector de patas, copia del carné de vacunación, contactos de emergencia y fotografías del animal, útiles en caso de separación. Se debe revisar anualmente y mantenerlo en un lugar accesible.

Como coordinador del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, el IDIGER lidera este simulacro que busca fortalecer la preparación general de la ciudad, promover una respuesta organizada y evaluar los aspectos que cada ciudadano aún debe mejorar para afrontar situaciones de emergencia con mayor resiliencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los pasos para armar un kit de emergencia en casa según el IDIGER?

El IDIGER recomienda siete pasos esenciales para armar el kit familiar de emergencias: primero, incluir agua y alimentos no perecederos; segundo, preparar un botiquín básico de primeros auxilios con los medicamentos personales; tercero, añadir elementos de supervivencia como linterna y radio de baterías; cuarto, sumar ropa de cambio y mantas; quinto, sumar artículos de higiene; sexto, guardar copias de documentos importantes en bolsa impermeable; y séptimo, tener dinero en efectivo. Cada paso busca cubrir las necesidades clave de las primeras 72 horas posteriores a una emergencia.

¿Por qué es importante contar con un kit de emergencia específico para animales de compañía en Bogotá?

Contar con un kit de emergencia especial para animales de compañía es fundamental porque, durante situaciones críticas como sismos, los animales pueden experimentar altos niveles de estrés o miedo. Incluir agua, alimento, correa, arnés, manta, carné de vacunación y fotografías facilita su cuidado y posible ubicación en caso de separación, garantizando su bienestar y seguridad a la par del resto de la familia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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