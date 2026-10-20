Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa refuerza su compromiso con las mujeres al promover espacios que favorezcan el acceso a la educación, el empleo y el emprendimiento. Como parte de esta apuesta, la Secretaría Distrital de la Mujer, en alianza con el ICETEX, prepara una feria educativa bajo el nombre ‘Descubriendo oportunidades para impulsar los sueños de las mujeres’. De acuerdo con información divulgada por la Alcaldía de Bogotá, la jornada tendrá lugar el miércoles 21 de octubre de 2026 entre la 1:00 y las 6:00 de la tarde en la Universidad ECCI, sede Crisanto Luque, localizada en la calle 20 #9-45, en pleno centro de la ciudad.

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Durante este encuentro, las mujeres interesadas en iniciar, retomar o continuar su proceso educativo podrán interactuar con distintas universidades y organizaciones. La feria ofrece la oportunidad de consultar directamente las opciones de formación y de resolver inquietudes sobre las condiciones de acceso. Según la Secretaría Distrital de la Mujer, la Universidad ECCI, la Universidad EAN y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) compartirán sus programas de capacitación, mientras que ICETEX, entidad encargada de facilitar el financiamiento educativo, dará a conocer sus diferentes líneas de crédito y fondos, orientadas a quienes buscan ingresar o permanecer en la educación superior.

La iniciativa responde a las barreras que dificultan el acceso a la educación para muchas mujeres: obstáculos financieros, carga desproporcionada del cuidado, discriminación y violencias basadas en género. Por eso, la Dirección de Enfoque Diferencial de la Secretaría Distrital de la Mujer articula esfuerzos junto con el ICETEX para difundir información relevante y acompañar a quienes deseen avanzar en su proceso educativo.

Además, la feria integrará espacios para fortalecer habilidades laborales y de emprendimiento, presentando Productividad 360°, una plataforma virtual gratuita promovida por Comunidad ICETEX, así como la participación de Disruptia y Mi Empleo, que brindarán herramientas de orientación laboral. El recorrido incluirá tres talleres de 40 minutos: Educación financiera a cargo del Banco Agrario, Orientación con propósito por parte del ICETEX y Creatividad guiado por CIRCOAP. Habrá, además, experiencias relacionadas con inteligencia artificial.

Esta convocatoria está abierta a mujeres en toda su diversidad: incluye a mujeres indígenas, negras, campesinas, con discapacidad, lesbianas, bisexuales, trans, migrantes, víctimas del conflicto, entre otras. La idea es que todas puedan conocer la oferta educativa, aclarar dudas sobre los requisitos y opciones de financiamiento y recibir orientación para materializar sus proyectos educativos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué oportunidades de estudio ofrece la feria ‘Descubriendo oportunidades para impulsar los sueños de las mujeres’?

La feria reúne programas de formación para mujeres en múltiples escenarios, incluyendo acceso a universidades como la ECCI, EAN y ESAP, asesoría sobre opciones de crédito educativo con el ICETEX, y herramientas para facilitar tanto el ingreso como la permanencia en la educación superior. Además, integra orientación para empleo y emprendimiento, buscando superar las barreras económicas y sociales que suelen limitar la formación de las mujeres.

¿Cuáles son los talleres y actividades disponibles en la feria educativa de la Secretaría Distrital de la Mujer?

Durante la jornada, las asistentes podrán participar en tres talleres principales: Educación financiera, Orientación con propósito y Creatividad, ofrecidos respectivamente por el Banco Agrario, el ICETEX y CIRCOAP. Además, a través de la plataforma Productividad 360° de Comunidad ICETEX y el apoyo de Disruptia y Mi Empleo, se brindarán recursos y asesoría para el desarrollo de proyectos laborales y de emprendimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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