Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá se prepara para recibir uno de los festivales más emblemáticos de su agenda cultural, el Festival Hip Hop al Parque 2026, que se realizará los días sábado 24 y domingo 25 de octubre en el parque Simón Bolívar. Según la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), el evento reunirá tanto a bogotanos como a visitantes, mayores de 14 años, quienes podrán disfrutar de dos jornadas dedicadas a explorar y celebrar la diversidad del hip hop. Esta edición destaca por su énfasis en la conexión entre las raíces del barrio y el alcance internacional de los artistas invitados, uniendo generaciones y geografías alrededor de la música y la cultura urbana.

Sigue a PULZO en Discover

El festival, de acuerdo con Idartes, no solamente alternará a artistas consolidados de la escena latinoamericana y estadounidense con talentos emergentes de Bogotá, sino que también ofrecerá un recorrido por la historia, las transformaciones y los nuevos rostros de una cultura que tiene su origen en la cotidianidad del barrio. El concepto curatorial de este año, "En la esquina se escribe la historia", como lo explica Zkirla, curador del evento, se basa en el simbolismo de la esquina, ese primer lugar auténtico de encuentro donde se improvisa, se baila, se escuchan beats y se construye una identidad colectiva, mucho antes de llegar a escenarios formales o industrias.

Además de la programación musical detallada para ambos días, disponible en el portal oficial del festival, el evento abrirá un espacio académico para el intercambio de experiencias y saberes. Esta franja incluirá talleres, conversaciones y encuentros con invitados nacionales e internacionales, propiciando un diálogo abierto entre quienes han hecho parte activa de la cultura hip hop y el público asistente. También, habrá una Zona de Arte y Emprendimiento, donde se exhibirán piezas gráficas, indumentaria, accesorios y artículos típicos de esta cultura, fortaleciendo el vínculo entre el arte, la música y la comunidad emprendedora.

El acceso es libre para mayores de 14 años, con la presentación obligatoria del documento de identidad en los puntos de entrada, garantizando así que el evento se desarrolle en un ambiente seguro y organizado. Como anuncian las cuentas oficiales del festival y la Alcaldía, esta será una experiencia que celebrará la creación y la memoria, permitiendo que la ciudad continúe posicionándose como epicentro de grandes encuentros artísticos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación de Hip Hop al Parque 2026 en Bogotá?

La programación del Festival Hip Hop al Parque 2026 contempla actividades y conciertos durante los días sábado 24 y domingo 25 de octubre en el parque Simón Bolívar. El evento presentará una combinación de artistas internacionales, nacionales y distritales, además de una franja académica con talleres y encuentros, y una zona dedicada al arte y el emprendimiento. Toda la información detallada sobre los horarios y la lista de artistas puede consultarse en la página oficial del festival, según la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Idartes.

¿Qué significa el concepto "En la esquina se escribe la historia" en Hip Hop al Parque?

El concepto "En la esquina se escribe la historia" es el eje curatorial del Festival Hip Hop al Parque 2026. Según Zkirla, curador del evento citado por Idartes, la esquina simboliza el espacio original donde nacen las dinámicas propias del hip hop: improvisación, música, baile, referencias y la construcción de identidades. Es ese espacio cotidiano donde comienza a gestarse la cultura hip hop, mucho antes de la profesionalización o la industria musical.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z