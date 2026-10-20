Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá continúa evidenciando una decidida acción frente a la criminalidad, reflejada en los recientes avances operativos desarrollados por la Policía de Bogotá. De acuerdo con la información oficial difundida por la institución y recogida en su cuenta en X, unidades adscritas a la Estación de Policía de Tunjuelito realizaron un procedimiento de control en el barrio Venecia que culminó con la captura en flagrancia de un hombre de 41 años, señalado como presunto responsable de la fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Sigue a PULZO en Discover

La diligencia tuvo lugar mientras los policías se encontraban adelantando labores de vigilancia y prevención, centrándose en un motel que operaba de manera irregular. Las autoridades detectaron que este establecimiento desobedecía una medida correctiva: el cierre temporal de la actividad económica, que había sido decretado el día anterior según la información proporcionada. A pesar de tener la suspensión vigente, el sitio continuaba atendiendo al público.

Durante la inspección al inmueble, los uniformados encontraron dos revólveres que estaban ocultos debajo de un colchón. Al identificar al administrador como el responsable en el momento del hallazgo, procedieron con su inmediata captura y reforzaron la medida de cierre, fundamentada en la Ley 1801 de 2016, normativa que regula el Código Nacional de Policía y Convivencia. El establecimiento fue sellado y permanecerá cerrado durante noventa días consecutivos como parte de la sanción administrativa.

Las armas de fuego incautadas, así como la persona aprehendida, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad competente para continuar con el proceso judicial correspondiente. De acuerdo con los balances divulgados, en la localidad de Tunjuelito, en lo que va de 2026, se han realizado 834 capturas en flagrancia relacionadas con distintos delitos, además de la incautación de 32 armas de fuego, lo que da cuenta de la dimensión de la respuesta institucional.

La importancia de la denuncia ciudadana también es destacada por las autoridades, quienes recuerdan la operación de la Línea de Emergencias 123, herramienta fundamental para enfrentar las conductas contrarias a la convivencia y garantizar un entorno cada vez más seguro en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue cerrado el motel en el barrio Venecia, Bogotá?

El motel fue cerrado por la Policía de Bogotá debido a que estaba operando de forma ilegal, desobedeciendo la medida de suspensión de su actividad económica que había sido impuesta el día anterior. Además, durante un registro, se hallaron dos revólveres ocultos, lo que agravó la situación y derivó en el cierre por noventa días según la Ley 1801 de 2016.

¿Cuántas capturas y armas incautadas ha reportado la Policía en Tunjuelito durante 2026?

Según datos proporcionados por la Policía de Bogotá, en lo corrido de 2026, en la localidad de Tunjuelito se han realizado 834 capturas en flagrancia por distintos delitos y se han incautado 32 armas de fuego, evidenciando una respuesta constante frente a los hechos delictivos en la zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z