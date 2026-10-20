Por: Portal Bogotá

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La entrega de viviendas mejoradas en Bogotá es el resultado de la labor articulada de la Caja de la Vivienda Popular (CVP), una entidad que se ha propuesto fortalecer el derecho a una vivienda propia, segura y funcional para las familias que residen en distintas localidades de la ciudad. De acuerdo con la información publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la CVP completó y entregó las obras de mejoramiento en la localidad de Bosa, beneficiando así a numerosas familias a través de espacios más adecuados para su vida diaria.

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Durante el año 2026, la entidad concentró sus esfuerzos y recursos en Bosa, destinando más de 1.700 millones de pesos para intervenir las viviendas de 440 familias, con un impacto directo en aproximadamente 1.764 personas. Esta inversión busca garantizar que los hogares cuenten con condiciones habitacionales dignas, adaptadas a sus necesidades y que fortalezcan su entorno social y personal, según datos proporcionados por la CVP.

Además de las obras físicas, la CVP organizó una jornada especial en la localidad de Suba, donde se otorgaron diplomas de reconocimiento a familias participantes del programa Mejora Tu Casa en barrios como Bilbao, Lisboa, San Carlos, San Pedro, Villa Cindy, Santa Rita y Santa Cecilia. Estas familias ya cuentan con el subsidio de mejoramiento asignado por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), lo que respalda y asegura la continuidad del proceso de intervención en sus hogares.

En palabras de Juan Carlos Fernández, director general de la CVP, “en Bosa y Suba estamos acompañando dos momentos importantes de Mejora Tu Casa, ver cómo los mejoramientos transforman las viviendas y orientar a las familias que están en camino de lograrlo. Con estas acciones demostramos que el alcalde Carlos Fernando Galán sí cumple, trabajando para que más familias bogotanas cuenten con viviendas adecuadas". El funcionario subrayó la importancia de que cada familia conozca los beneficios y las etapas del programa, además de recibir orientación y acompañamiento institucional.

Estos encuentros también han facilitado la socialización de los alcances del proyecto, los derechos y deberes de los beneficiarios y los canales de atención disponibles para resolver inquietudes. La relación constante entre familias, la CVP y los equipos ejecutores refuerza el compromiso de transformar la calidad de vida en Bogotá a través del trabajo conjunto y la escucha activa de la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo acceder al programa Mejora Tu Casa de la Caja de la Vivienda Popular en Bogotá?

Para participar en el programa Mejora Tu Casa, las familias deben estar vinculadas a los procesos respaldados por la Caja de la Vivienda Popular y contar con la asignación del subsidio de mejoramiento por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat. Según la información oficial, hay etapas claras para el inicio de las obras y numerosos canales de atención que permiten resolver dudas y orientar a los beneficiarios en cada paso.

¿Cuáles son los beneficios de los mejoramientos de vivienda realizados por la CVP en Bogotá?

De acuerdo con la CVP, los principales beneficios son la transformación de viviendas en espacios más seguros, funcionales y adaptados a las necesidades cotidianas. Las intervenciones también fortalecen la comunicación entre familias, autoridades y equipos ejecutores, asegurando acompañamiento y atención durante todo el proceso de mejoramiento habitacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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