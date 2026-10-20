Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) ha preparado una invitación especial para los niños y niñas del barrio Santa Fe en el marco de la celebración de su día, en Bogotá. En el evento denominado Desde las Artes: La Toma Dulce, Idartes se propone fortalecer los lazos de convivencia barrial y fomentar la integración local mediante una jornada cultural. Según información publicada en el portal de la Alcaldía de Bogotá, el encuentro tendrá lugar el viernes 30 de octubre de 2026, a partir de las 3:00 de la tarde, en El Castillo de las Artes, ubicado en la calle 23 No. 19-19. Es importante destacar que la entrada será gratuita para todas las familias que deseen participar y celebrar junto a los más pequeños.

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La programación preparada por Idartes se caracteriza por ofrecer diversidad y apertura a toda la comunidad. Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de diferentes muestras artísticas pensadas especialmente para el público infantil y familiar. Además, quienes lleguen a El Castillo de las Artes encontrarán la tradicional olla comunitaria, un espacio que invita al encuentro y la fraternidad a través de la gastronomía, así como diversas sorpresas diseñadas para alegrar a los niños y niñas del sector.

De acuerdo con la difusión oficial, esta iniciativa se enmarca en el proyecto ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, una apuesta por hacer de la cultura un eje integrador de convivencia y sentido de pertenencia dentro de los entornos comunitarios. En ese sentido, Idartes ha dispuesto a lo largo del mes una agenda de eventos gratuitos en distintos puntos de la ciudad, celebrando el mes de los niños con actividades que buscan promover el arte, la creatividad y la unión familiar. De hecho, la programación completa de estas propuestas puede consultarse en la página web institucional www.idartes.gov.co.

Esta clase de encuentros, enfocados en el disfrute y el aprendizaje, representan una oportunidad para que los habitantes del barrio Santa Fe y el resto de Bogotá vivan espacios seguros y enriquecedores en los que la cultura y la convivencia toman protagonismo. Idartes reafirma así su compromiso con la niñez y la promoción de dinámicas sociales constructivas, especialmente durante fechas de celebración como el mes de los niños.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades culturales ofrece Idartes para el mes de los niños en Bogotá?

En el marco de la celebración del mes de los niños, Idartes ha programado múltiples actividades gratuitas dirigidas tanto a niños como a sus familias, entre las que se incluyen presentaciones artísticas, encuentros comunitarios como la ‘olla comunitaria’ y experiencias lúdicas en diferentes espacios culturales de la ciudad, como El Castillo de las Artes. Puede consultar el cronograma completo en www.idartes.gov.co.

¿Dónde y cuándo se realizará ‘Desde las Artes: La Toma Dulce’ en Bogotá?

El evento ‘Desde las Artes: La Toma Dulce’ está programado para el viernes 30 de octubre de 2026 a las 3:00 de la tarde. Se llevará a cabo en El Castillo de las Artes, ubicado en la calle 23 No. 19-19, en el barrio Santa Fe de Bogotá. La entrada será gratuita para todos los participantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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