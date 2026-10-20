Por: Portal Bogotá

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Este miércoles 21 de octubre de 2026, los habitantes de Bogotá enfrentan condiciones climáticas que requieren atención especial para programar sus actividades diarias. De acuerdo con información publicada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), durante la madrugada se espera nubosidad variada acompañada de lloviznas intermitentes en sectores dispersos de la ciudad, en particular en las localidades del sur y suroccidente: Bosa, Ciudad Bolívar y Usme. Las temperaturas mínimas previstas alcanzarán los 10 °C, por lo que es recomendable abrigarse, sobre todo en horas de la mañana.

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Según el pronóstico de IDIGER, las condiciones de abundante nubosidad y las lluvias se prolongarán durante la mañana, afectando principalmente el sur de la ciudad, en zonas como Ciudad Bolívar y Usme. Esta situación forma parte de la tendencia climática que ha caracterizado a Bogotá en los últimos días, marcada por episodios de precipitaciones intensas y en algunos casos incluso granizadas.

Para quienes deseen informarse en tiempo real sobre la probabilidad de lluvias, el Sistema Alerta Bogotá (SAB) permite consultar el panorama meteorológico actualizado, las temperaturas máxima y mínima del día, así como recomendaciones para garantizar la seguridad durante los desplazamientos en el Distrito Capital.

El reciente comportamiento del clima en Bogotá ha causado confusión, ya que, pese a la presencia del fenómeno de El Niño 2026, persisten las lluvias e incluso temporales. El IDIGER aclara que, aunque el fenómeno de El Niño suele reducir la cantidad de precipitaciones y elevar las temperaturas en Bogotá y otras regiones del país, esto no implica la desaparición de la segunda temporada de lluvias, especialmente entre octubre y parte de noviembre. De hecho, es posible que se sigan presentando episodios de lloviznas, vientos fuertes o granizadas durante esta época.

El fenómeno de El Niño 2026 está definido, según el IDIGER, como un evento natural de variabilidad climática causado por el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico tropical. Este proceso altera los patrones atmosféricos a nivel global y, para Colombia —en particular para Bogotá—, significa mayor escasez de lluvias y temperaturas más altas de lo habitual. Sin embargo, las características locales pueden provocar que, a pesar de este fenómeno, la ciudad experimente temporadas lluviosas, como ocurre en la actualidad.

Para consultar mapas de lluvias y tener información detallada sobre condiciones específicas en su localidad, los ciudadanos pueden acceder a mapas.bogota.gov.co y seleccionar el mapa de lluvias, siguiendo las indicaciones de IDIGER.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá por Internet?

Según las recomendaciones del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), usted puede consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá ingresando a mapas.bogota.gov.co, seleccionando la opción de mapa, eligiendo el tipo “Lluvias” y digitando la dirección o sector de interés en el buscador especializado. Así obtendrá información precisa sobre las condiciones climáticas en diferentes puntos del Distrito Capital.

¿Qué significa el fenómeno de El Niño 2026 para el clima en Bogotá?

El fenómeno de El Niño 2026, de acuerdo con IDIGER, es un evento natural de variabilidad climática que ocurre cuando se produce un calentamiento inusual de las aguas del Océano Pacífico tropical. Sus efectos principales en Bogotá son la disminución de lluvias y el aumento de temperaturas. Sin embargo, IDIGER advierte que esto no elimina la posibilidad de lluvias ocasionales o temporales intensos durante la temporada de octubre y noviembre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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