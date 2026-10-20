Por: Portal Bogotá

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En el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) y Maloka Bogotá presentan el sexto y último episodio de la segunda temporada de La Maloka, una serie que busca acercar la ciencia y el aprendizaje interactivo a toda la comunidad. Este episodio, titulado “Tonalidades humanas: un viaje a través de la genética del color de la piel”, responde a una inquietud cotidiana: ¿por qué existen diferentes tonos de piel y por qué, en ocasiones, no nos parecemos a nuestros abuelos?

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La conversación, conducida por los anfitriones Manuela Villalobos y David Vargas, parte de una situación familiar común. David observa un álbum de fotos y se pregunta por qué su tono de piel no coincide con el de su abuelo materno. Este punto de partida da lugar a una exploración científica sobre la genética y la diversidad humana, enfatizando que “todo tiene su ciencia”.

Entre los temas abordados en el episodio se destacan las explicaciones de la genética de poblaciones. Según los invitados, todos los seres humanos compartimos el 99,9% de nuestro ADN, lo que evidencia nuestra cercanía genética. Además, se profundiza en el papel de la melanina, el pigmento que actúa como un protector natural ante el sol y cuya cantidad y tipo varía según la geografía y la exposición solar. Esta adaptación explica la diversidad de tonalidades de piel en distintas partes del mundo, pero también revela cómo estos rasgos pueden aparecer en miembros de la familia tras saltar una o varias generaciones.

Otro tema central es la explicación científica sobre las ‘razas’ humanas. De acuerdo con lo expuesto en el episodio, el concepto de ‘raza’ carece de una base biológica real; lo que existen son variaciones resultado de la evolución y la adaptación ambiental, no de divisiones genéticas.

El episodio cuenta con la participación especial del doctor Reggie García Robles, médico y doctor en Ciencias Biológicas, profesor e investigador senior de la Pontificia Universidad Javeriana y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Genética Humana. Su intervención refuerza el enfoque científico y educativo del episodio, diseñado para inspirar la valoración de la diversidad humana.

La segunda temporada de La Maloka, producida por Maloka Bogotá y coproducida por el Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana con apoyo de la Embajada de España, fomenta el diálogo entre ciencia y comunidad, invitando a entender las curiosidades cotidianas con rigor y cercanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se producen diferentes tonos de piel según la genética humana?

De acuerdo con lo presentado en el episodio de La Maloka, los distintos tonos de piel se originan por la cantidad y tipo de melanina, un pigmento que actúa como protección natural frente al sol. La genética influye en la producción de melanina y su distribución, resultado de la adaptación de los seres humanos a diferentes geografías y niveles de radiación solar.

¿Qué significa ‘genética de poblaciones’ y cómo influye en la diversidad humana?

La genética de poblaciones, como se explica en el episodio, es el estudio de las variaciones genéticas dentro de un grupo de individuos. Esta disciplina muestra cómo compartimos un 99,9% de nuestro ADN y que la diversidad humana refleja pequeñas diferencias acumuladas a lo largo de procesos evolutivos, no divisiones biológicas radicales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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