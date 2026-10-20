Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, específicamente en las localidades de Bosa y Kennedy, las autoridades han presentado avances judiciales importantes frente a las actividades del grupo delincuencial conocido como ‘Los Satanás’. Esta organización recurría a métodos violentos y amenazantes para forzar a sus víctimas, principalmente comerciantes, a pagar sumas elevadas de dinero bajo modalidad de extorsión. Entre sus principales formas de presión, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación, se encontraban los disparos contra establecimientos comerciales seguidos de llamadas y mensajes intimidatorios en los que se exigían fuertes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra los propietarios, sus familias o empleados.

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Uno de los episodios más llamativos de esta investigación tuvo lugar el 25 de septiembre de 2026, cuando, según la misma fuente, dos hombres llegaron a un parqueadero en Bosa y dispararon mientras anunciaban que actuaban en nombre de ‘Los Satanás’. Posteriormente, el administrador del establecimiento empezó a recibir llamadas extorsivas donde se le exigían 100 millones de pesos para evitar represalias contra su círculo cercano y su equipo de trabajo.

Otro caso documentado ocurrió el 4 de octubre de 2026, cuando el dueño de una bodega de reciclaje en Kennedy recibió una llamada en la que se le solicitaba el pago de 40 millones de pesos. Quince minutos después de la negativa, el lugar fue objeto de un ataque, en una clara muestra del modus operandi del grupo, enfocado en generar temor y someter a los comerciantes.

Durante las averiguaciones, la Fiscalía General de la Nación recolectó información que advertía de la planeación de un nuevo ataque contra un comerciante renuente a pagar las extorsiones. Con base en esto, se coordinó una operación junto al Gaula de la Policía, permitiendo la captura en flagrancia de dos hombres y una mujer, quienes presuntamente integraban la estructura criminal. En el procedimiento se incautaron dos armas de fuego y panfletos alusivos a ‘Los Satanás’.

Las tres personas capturadas fueron presentadas ante un juez de control de garantías y, de acuerdo con la imputación del fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, enfrentan cargos por concierto para delinquir, extorsión agravada en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Sin embargo, ninguno aceptó los cargos.

La recomendación de las autoridades es denunciar cualquier acto contrario a la convivencia o hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, ya que estas acciones fortalecen la lucha contra el crimen y contribuyen a una ciudad más segura, según recalcó la Fiscalía en su comunicación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo actuaba el grupo delincuencial ‘Los Satanás’ en Bogotá?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, ‘Los Satanás’ implementaban métodos violentos y amenazas directas, como disparos a comercios y exigencias telefónicas de grandes sumas de dinero, para presionar a comerciantes a pagar extorsiones en las localidades de Bosa y Kennedy.

¿Qué delitos les imputaron a los capturados del grupo ‘Los Satanás’?

Los tres detenidos fueron presentados ante un juez y, de acuerdo con la información de la Fiscalía, se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, extorsión agravada en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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