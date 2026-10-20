Por: Portal Bogotá

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La agenda cultural de Bogotá se fortalece con el apoyo de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), entidad que presenta el estreno de la obra ‘Narciso’, un montaje de la agrupación Púrpura Teatro, dirigido por Yovanny Martínez. Este espectáculo, que será presentado del 22 al 24 de octubre de 2026 en el Teatro La Factoría L’Explose, ubicada en Teusaquillo, explora de manera profunda los aspectos relacionados con el autoconocimiento, el ego y la reconciliación personal, en una producción dirigida al público general.

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‘Narciso’ toma como inspiración la leyenda mitológica del mismo nombre, motivo que le da sentido a la propuesta escénica y le permite establecer un diálogo entre figuras ancestrales y preguntas actuales sobre la identidad. De acuerdo con la información suministrada por la SDCRD, la obra se apoya en el movimiento, a través de la mezcla de danza teatro y teatro físico, para expresar el recorrido emocional y mental de su protagonista. Esta combinación logra que, desde lo corporal y gestual, el espectador pueda observar cómo un hombre que aparenta poder y fortaleza se enfrenta con sus propias contradicciones, llevándolo a descubrir aspectos vulnerables y ocultos en su interior.

Según la organización, la estructura narrativa se aleja de un enfoque tradicional, en el que predominan los diálogos, para centrarse en la expresión física como eje del relato. De esta forma, cada gesto, movimiento y secuencia es un reflejo de las luchas internas del protagonista, quien, al confrontarse con su imagen, inicia un camino de autocrítica y de aceptación. El proceso escénico refleja no solo el conflicto, sino también la posibilidad de transformación personal al abandonar aquello que limita el crecimiento y empezar a aceptar los propios límites y virtudes.

La puesta en escena de ‘Narciso’ se desarrolla en 40 minutos, tiempo en el que invita al público a reflexionar sobre cómo la autoimagen, el ego y la búsqueda de reconciliación consigo mismo afectan la vida cotidiana. El evento, dirigido a todos los asistentes interesados en temas de introspección y arte contemporáneo, tendrá boletería disponible para adquirir el ingreso. Así, la obra se consolida como una experiencia de arte y cultura para quienes buscan propuestas distintas en el escenario bogotano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la propuesta principal de la obra de teatro ‘Narciso’ en Bogotá?

La propuesta central de ‘Narciso’ consiste en explorar, mediante danza teatro y teatro físico, el proceso de autoconocimiento y confrontación interna de un hombre que, acostumbrado a mostrar poder, se ve obligado a reconocer su vulnerabilidad. Inspirada libremente en la leyenda mitológica, la puesta en escena desarrolla un viaje a través de emociones, estados de ánimo y posibilidades de cambio personal, apelando a la expresión corporal más que a la palabra.

¿Qué significa ‘danza teatro’ dentro de la puesta en escena de ‘Narciso’?

El término ‘danza teatro’ se refiere a una forma de expresión escénica que combina elementos de la danza y el teatro, donde el movimiento corporal, los gestos y las acciones físicas narran el conflicto y los sentimientos de los personajes. En la obra ‘Narciso’, esta técnica permite mostrar, sin depender del diálogo, la evolución interna del protagonista y el impacto de sus contradicciones emocionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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