Por: Portal Bogotá

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La localidad de Sumapaz, en la ciudad de Bogotá, fue testigo el pasado sábado 17 de octubre de una importante jornada deportiva: la primera edición del Duatlón de las Alturas. Este evento, organizado por la Alcaldía Local de Sumapaz y apoyado por la Liga de Triatlón de Bogotá, convocó a cerca de 200 participantes, entre deportistas de alto nivel, jóvenes de escuelas de formación deportiva y miembros de la comunidad local, según información de la Alcaldía Local de Sumapaz.

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El duatlón, que integró atletismo de montaña y ciclismo de montaña, se desarrolló en la vereda Betania. Según el reporte oficial, la prueba constó de un primer segmento de 2 kilómetros de trail running, seguido de aproximadamente 7 kilómetros de ciclismo de montaña —también conocido como MTB por sus siglas en inglés— y, finalmente, una etapa de 7,5 kilómetros de trail running. Las exigencias físicas y técnicas del recorrido, marcado por pendientes, alta altitud y condiciones naturales propias de la zona rural de Bogotá, pusieron a prueba la capacidad y determinación de cada competidor.

Para Ángela Martínez, quien salió vencedora en la categoría damas mayores, la experiencia fue, en sus palabras, "física y mentalmente retadora". Martínez resaltó que, a pesar de enfrentar una ruta de ciclismo más compleja de lo esperado, la satisfacción de culminar la prueba y de visibilizar este deporte en paisajes como los de Sumapaz fue significativa. Por su parte, Cristian Camilo Garzón, deportista ganador de su categoría proveniente de la localidad de Los Mártires, subrayó la dificultad de los ascensos y la presencia de barro, así como la relevancia de mantener este tipo de iniciativas que fortalecen el deporte en la región.

El evento también contó con una modalidad de relevos, en la que el equipo formado por Héctor Mejía, de Pasca (Cundinamarca), y Haggi Montañez, docente de las escuelas de Sumapaz, resultó ganador. Los atletas coincidieron en destacar tanto el reto técnico del recorrido como el valor de llevar eventos deportivos a escenarios rurales, incentivando así la participación de niñas, niños y jóvenes.

De acuerdo con representantes de la Liga de Triatlón de Bogotá, como Ramiro Bustamante y Carlos Andrés Celi, la organización del duatlón marca una apuesta por consolidar una cita deportiva de referencia en la ciudad y proyectar Sumapaz como destino para actividades al aire libre. La alcaldía, bajo el liderazgo de Diego García Bejarano y la administración de Carlos Fernando Galán, manifestó su interés en abrir nuevos espacios y competencias, como la próxima final de la Copa Bogotana de MTB, prevista para el 25 de octubre en la misma vereda Betania.

Estas acciones, según la información difundida por la Alcaldía Local de Sumapaz, reafirman el compromiso con la integración comunitaria, el fortalecimiento de hábitos saludables y el reconocimiento de la ruralidad bogotana como parte esencial del tejido deportivo de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se vivió la experiencia del primer Duatlón de las Alturas en Sumapaz?

Durante el desarrollo del Duatlón de las Alturas, los participantes resaltaron tanto la exigencia física y técnica de la competencia como la belleza natural de Sumapaz. Deportistas como Ángela Martínez y Cristian Camilo Garzón expresaron que la ruta fue un desafío que requirió de gran resistencia y estrategia. Además, destacaron el valor de realizar este tipo de eventos en contextos rurales, permitiendo la integración y motivando el crecimiento del deporte en la zona.

¿Qué se espera para futuros eventos deportivos en Sumapaz tras el duatlón?

La realización del duatlón abre el camino para más competencias, como la final de la Copa Bogotana de MTB programada para el próximo 25 de octubre. De acuerdo con la Liga de Triatlón de Bogotá y la Alcaldía Local de Sumapaz, se espera consolidar la localidad como un escenario clave para el deporte de montaña en Bogotá, incentivando la participación y la formación deportiva tanto en sectores urbanos como rurales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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