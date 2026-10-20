Por: Portal Bogotá

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En el marco de la programación cultural de Bogotá, la ciudad abre un espacio especial para las familias a través del 24° Festival Internacional de Títeres Manuelucho, reuniendo propuestas destacadas del arte escénico. Uno de los puntos centrales de la agenda será la presentación de Berretín de Trapo (Capricho de Trapo), un espectáculo de títeres dirigido por el artista argentino Pablo Sáez y presentado gracias al programa Culturas en Común del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), de acuerdo con Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. La función está programada para el viernes 23 de octubre de 2026, a partir de las 10:00 a. m., en la Casa de la Cultura de Fontibón, ubicada en la calle 17A No. 99-53. El ingreso es libre hasta completar el aforo, lo que la convierte en una oportunidad abierta para toda la comunidad.

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El espectáculo que se presentará ha dado de qué hablar en diferentes escenarios: se trata de la historia de un viejo titiritero de plaza, sus personajes y su singular Teatro de la Bicicleta. Esta obra utiliza una combinación de máscaras, objetos, sombras y música en vivo, recorriendo emociones que van desde la melancolía hasta el humor y la farsa popular. Su duración aproximada es de 45 minutos y está dirigida tanto al público adulto como a niñas, niños y sus acompañantes, promoviendo así la integración intergeneracional por medio de las artes escénicas.

Según la información oficial, Berretín de Trapo ha sido reconocida con el Premio de Dramaturgia para Títeres y ha logrado una destacada participación, siendo seleccionada en más de 20 festivales internacionales. Este respaldo evidencia la calidad y alcance del montaje, así como su capacidad de conectar con audiencias diversas a nivel global.

La propuesta hace parte de una agenda cultural más amplia en Bogotá, que ese mismo mes incluye otras actividades como la obra ‘Burlesca’, también dentro del Festival Internacional de Títeres Manuelucho, y eventos de arte urbano y emprendimiento en Hip Hop al Parque. Así, la ciudad sigue fortaleciendo espacios gratuitos donde la cultura se convierte en un puente de encuentro para toda la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Festival Internacional de Títeres Manuelucho y qué actividades incluye?

El Festival Internacional de Títeres Manuelucho es un evento que reúne propuestas destacadas del teatro de títeres en Bogotá, con funciones dirigidas a públicos de todas las edades. Incluye obras galardonadas, espectáculos para familias y niños, como la obra Berretín de Trapo, y otras puestas en escena como ‘Burlesca’, así como actividades relacionadas con el arte y la cultura en diferentes espacios de la ciudad.

¿Cómo asistir gratis al espectáculo de títeres ‘Berretín de Trapo’ en la Casa de la Cultura de Fontibón?

Para asistir de manera gratuita a Berretín de Trapo, usted debe acercarse el 23 de octubre de 2026 a la Casa de la Cultura de Fontibón, ubicada en la calle 17A No. 99-53. La entrada es libre hasta completar el aforo, por lo que se recomienda llegar puntual para asegurar el acceso al evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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