Por: Portal Bogotá

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Durante el fin de semana del 23 y 24 de octubre de 2026, Bogotá se transformará en el epicentro de la cultura urbana y la literatura gracias al Festival Hip Hop al Parque 2026. Este evento reunirá a bogotanos, bogotanas y visitantes en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, un espacio emblemático situado en la avenida Calle 53 con avenida La Esmeralda. De acuerdo con información publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, el festival contará con una destacada participación de ‘Libro al Viento’, una iniciativa que busca conectar la lectura con la música, las historias de vida y el diálogo entre lectores, todo dentro del marco diverso y creativo del hip hop.

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Uno de los puntos centrales de la programación será el ‘Trueque de joyas’ de Libro al Viento. Esta actividad invita a las personas a llevar ejemplares de ediciones anteriores del programa que ya hayan leído, con el propósito de intercambiarlos por otros títulos en el punto de distribución presente en el festival, de acuerdo con lo informado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). El objetivo es propiciar encuentros entre los textos y nuevos lectores, ampliando la circulación de ejemplares y enriqueciendo la experiencia literaria en el contexto musical y artístico del evento.

En el stand de Libro al Viento, uno de los títulos recomendados es ‘Bogotá rapeada’, una publicación que recoge las historias y trayectorias de cinco figuras representativas de la escena hip hop bogotana: DJ Fonxz, Midras Queen, El Kalvo, Sandra Reyes y El Alfarero. Según el programa oficial, a través de estas voces se narran las vivencias de los barrios y las calles que han acompañado el surgimiento de sus carreras artísticas. El libro destaca la función del rap como medio de narración de experiencias y expresión de realidades urbanas, configurando un relato colectivo sobre Bogotá construido desde distintas perspectivas de la cultura hip hop.

El Festival Hip Hop al Parque 2026 también ofrecerá a los asistentes batallas de breakdance, arte urbano, emprendimientos y literatura, posicionando la ciudad como epicentro de grandes eventos gratuitos. Artistas nacionales e internacionales, como Portavoz, Dj Jopsen, Rah Digga, Rampage y ALI A.K.A. MIND, serán parte de la programación, ampliando la oferta cultural durante los días del festival.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar en el trueque de libros durante Hip Hop al Parque 2026?

Para participar en el trueque de libros de Libro al Viento, basta con llevar un ejemplar de cualquier edición anterior del programa que ya haya sido leído al punto de distribución durante el festival en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Allí, será posible intercambiar ese ejemplar por otro, incentivando así el intercambio de historias y promoviendo la lectura entre los asistentes.

¿De qué trata el libro ‘Bogotá rapeada’ disponible en Hip Hop al Parque?

El libro ‘Bogotá rapeada’, que estará disponible en el stand de Libro al Viento, recopila las experiencias de cinco artistas influyentes del hip hop bogotano. A través de sus relatos, DJ Fonxz, Midras Queen, El Kalvo, Sandra Reyes y El Alfarero describen cómo el rap les ha permitido narrar sus vivencias, expresar realidades y construir historias sobre Bogotá desde las perspectivas de sus barrios y trayectorias dentro de la cultura urbana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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