Por: Portal Bogotá

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Descubrir Bogotá desde otro ángulo fue la propuesta de la Ruta 14 – Recorrido de Día, una iniciativa turística impulsada en el marco del proyecto 328 de 2025, de acuerdo con información del portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Más de 40 asistentes participaron en un recorrido por Los Mártires, localidad emblemática de la ciudad, acercándose a sus historias, sus lugares icónicos y los emprendimientos que dan vida a su cotidianidad. La experiencia inició a las 9:00 a. m. en la Plaza de Paloquemao, uno de los epicentros del abastecimiento bogotano. Allí se llevó a cabo una feria con muestras gastronómicas, emprendimientos y presentaciones artísticas. Estudiantes de la localidad y mujeres líderes compartieron sus iniciativas, resaltando la conexión entre turismo y desarrollo económico local.

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La jornada contó con la intervención de varios actores reconocidos: Vigías del Patrimonio, Cicloviajeros, ARDE BTA y KO2 Gourmet. Cada uno de estos colectivos sumó distintas perspectivas a la experiencia. En la plaza, los Vigías del Patrimonio guiaron un recorrido por su historia y las tradiciones comerciales que la caracterizan. Este espacio sirvió como punto de partida para reconocer cómo el patrimonio se construye día a día, a través de las costumbres y el esfuerzo de quienes laboran allí.

A continuación, el grupo fue trasladado al Bronx Distrito Creativo y Esquina Redonda. Con el acompañamiento de Cicloviajeros, la visita se enfocó en las transformaciones del sector, resaltando ejercicios de cartografía social, proyectos liderados por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y el papel de la comunidad en la reducción de riesgos. Además, se visitó la sede de la Alcaldía Local de Los Mártires, el Centro de Talentos Creativos del SENA y la huerta de Esquina Redonda, espacios que reflejan el cambio urbano y social de la zona.

Uno de los puntos relevantes fue la visita a la Fábrica de Cereales Dureña, un referente con más de 80 años de historia, donde los asistentes conocieron procesos industriales tradicionales y degustaron productos que forman parte de la identidad bogotana. Luego, en el Edificio Comuneros, se dialogó sobre los cambios arquitectónicos y el origen de los barrios Santa Inés, San Bernardo y Eduardo Santos, reconociendo la importancia de preservar la memoria urbana.

La ruta incluyó una visita significativa al Hospital San José, institución fundada en 1902 cuya primera piedra fue puesta en 1904 y que abrió oficialmente sus puertas el 8 de febrero de 1925. Declarado Monumento Nacional en 1984, el hospital alberga además el Museo de Cirugía de Bogotá, donde los Vigías del Patrimonio expusieron la importancia de la ética médica y de la historia hospitalaria para la ciudad. Culminando el recorrido, KO2 Gourmet recibió a los participantes con una propuesta culinaria que fusionó tradición, innovación y diálogo sobre el sentido del turismo y la importancia de los emprendimientos gastronómicos en la consolidación de la identidad local.

La Ruta 14 – Recorrido de Día dejó una invitación abierta a mirar Los Mártires desde la riqueza de sus raíces y la diversidad de sus actores, haciendo del turismo una herramienta para fortalecer el sentido de pertenencia y dinamizar la economía en Bogotá, según lo consignado por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actores participaron en la Ruta 14 – Recorrido de Día en Los Mártires?

Durante el desarrollo de la Ruta 14, participaron principalmente Vigías del Patrimonio, Cicloviajeros, ARDE BTA y KO2 Gourmet. Cada uno representó un componente fundamental: desde la divulgación de la historia y el patrimonio material e inmaterial, hasta la promoción de la gastronomía y el turismo responsable, según el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

¿Cuál es la importancia del Hospital San José en la historia de Bogotá?

El Hospital San José, fundado en 1902 y declarado Monumento Nacional en 1984, representa una pieza clave del desarrollo médico y arquitectónico de Bogotá. Allí se encuentra el Museo de Cirugía, que ilustra la evolución de la medicina y resalta la labor de los profesionales que contribuyeron a la atención en salud durante y después de la Guerra de los Mil Días, de acuerdo con lo reseñado por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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