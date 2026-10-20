Por: Portal Bogotá

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La localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, atraviesa actualmente una profunda transformación urbana centrada en la revitalización del espacio público y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. De acuerdo con la información difundida por la Secretaría Distrital del Hábitat y la Alcaldía local, equipos técnicos liderados por Vanessa Velasco, secretaria Distrital del Hábitat, y Carlos Masías, alcalde local, recorrieron distintos puntos del sector para constatar el avance de las obras integrales, en especial las asociadas al sistema TransMiCable.

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Desde las cabinas del TransMiCable fue posible visibilizar intervenciones en parques emblemáticos como Guacamayas, La Joyita, Bello Horizonte y La Victoria. Además, se evidenciaron trabajos en los circuitos peatonales de La Victoria y Altamira, así como en la plazoleta La Gloria. Según la información oficial del Distrito, estas obras comprenden el mejoramiento de senderos y andenes, recuperación de zonas verdes, adecuación de espacios deportivos, la instalación de nuevo mobiliario urbano y la creación de áreas para el encuentro comunitario. El objetivo es facilitar desplazamientos seguros, crear entornos propicios para la recreación y propiciar espacios para la integración social.

El impacto de estas intervenciones trasciende la infraestructura: la Secretaría Distrital del Hábitat ha destacado, a través de publicaciones en sus canales oficiales, que la revitalización urbana busca que la transformación vinculada al TransMiCable se refleje en el día a día de los barrios, con zonas abiertas y adecuadas para la apropiación de las comunidades. Vanessa Velasco enfatizó: "Por eso, desde la Secretaría Distrital del Hábitat trabajamos en la revitalización de San Cristóbal, recuperando parques, mejorando el espacio público y creando entornos que se conecten con estas grandes infraestructuras".

En cifras, el balance presentado por el proyecto señala la recuperación de 53.563 metros cuadrados de espacio público en San Cristóbal, de los cuales 24.361 metros cuadrados fueron entregados durante la administración actual. Otro aspecto relevante es la participación comunitaria: más de 550 habitantes han tomado parte en diferentes fases de las iniciativas, desde el periodo de estudios y diseños hasta la etapa de construcción, lo que fortalece el sentido de pertenencia y apropiación de las obras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales proyectos de revitalización en San Cristóbal relacionados con TransMiCable?

De acuerdo con la Secretaría Distrital del Hábitat, los proyectos clave de revitalización en San Cristóbal incluyen la intervención en parques como Guacamayas, La Joyita, Bello Horizonte y La Victoria, así como los circuitos peatonales de La Victoria y Altamira y la plazoleta La Gloria. Estos esfuerzos contemplan recuperación de zonas verdes, mejoramiento de senderos, adecuación de espacios deportivos y la creación de mobiliario urbano para fortalecer la cohesión social en la localidad.

¿Cuántos metros cuadrados de espacio público se han recuperado y cómo participa la comunidad en San Cristóbal?

Las cifras presentadas por las autoridades señalan la recuperación de 53.563 metros cuadrados de espacio público en San Cristóbal, de los cuales 24.361 fueron entregados durante la gestión actual. Además, más de 550 residentes han participado en etapas clave de los proyectos, desde la planificación hasta la ejecución, promoviendo una relación activa y directa con la transformación de su barrio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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