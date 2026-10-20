Por: Portal Bogotá

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La iniciativa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' ha puesto en marcha nuevas acciones orientadas a mejorar el orden del transporte y garantizar una convivencia más armónica entre la operación de la Terminal de Transporte de Bogotá, sede Salitre, y las comunidades vecinas. De acuerdo con información oficial citada en la página de la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) anunció una modificación significativa en el recorrido de los buses intermunicipales que salen de esta terminal durante el horario nocturno.

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El ajuste consiste en que, entre las 12:00 a. m. y las 4:00 a. m., los buses intermunicipales evitarán transitar por la carrera 68D. En su lugar, estos vehículos utilizarán la puerta occidental de la terminal para salir directamente hacia la avenida Boyacá. Esta decisión surge en respuesta a solicitudes reiteradas de los habitantes de los barrios Montevideo y otros sectores contiguos a la terminal, quienes manifestaron incomodidades relacionadas con el paso constante de estos buses durante horas de la noche, así como con el mal parqueo.

Según la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), la aplicación de esta medida busca reducir el flujo vehicular por la carrera 68D en horas de menor actividad ciudadana, lo que podría contribuir a un entorno más tranquilo para los residentes. Este cambio pretende atender las necesidades de la comunidad local sin afectar la operatividad fundamental de la terminal.

Además, la Secretaría Distrital de Movilidad afirma que acompañará la puesta en marcha de esta modificación y seguirá trabajando en colaboración con los diferentes actores involucrados para que la Terminal de Transporte de Salitre y los vecinos puedan compartir el espacio de manera coordinada y menos conflictiva. A quienes deseen mayor detalle sobre esta medida, se les recomienda consultar el proyecto de acto administrativo a través del portal señalado por la entidad.

Entre los datos esenciales que destaca la administración se encuentran: el horario de cambio (de 12:00 a. m. a 4:00 a. m.), la exclusión de la carrera 68D del recorrido nocturno, el uso de la puerta occidental como nueva salida para los buses, y la conexión directa hacia la avenida Boyacá. Todo esto, como parte de las acciones dirigidas a ordenar el transporte y atender las demandas ciudadanas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el nuevo recorrido nocturno para los buses intermunicipales en la Terminal de Transporte Salitre de Bogotá?

Según lo informado por la Secretaría Distrital de Movilidad, los buses intermunicipales que salen de la Terminal de Transporte Salitre entre las 12:00 a. m. y las 4:00 a. m. ya no circularán por la carrera 68D. En cambio, emplearán la puerta occidental de la terminal para dirigirse hacia la avenida Boyacá.

¿Por qué se cambia el recorrido de los buses nocturnos en la Terminal Salitre de Bogotá?

El cambio de recorrido fue implementado debido a las necesidades señaladas por los residentes de Montevideo y sectores colindantes a la terminal, quienes buscaban disminuir la circulación nocturna de buses y evitar el mal parqueo en la carrera 68D, tal como reportó la Secretaría Distrital de Movilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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