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Los asesinos de Jaime Esteban Moreno, Ricardo Rafael González Castro y Juan Carlos Suárez Ortiz, ya fueron condenados por un juez tras casi un año del crimen del joven estudiante de la Universidad de Los Andes. Camilo Rincón, abogado de la familia de la víctima, habló con Noticias Caracol tras conocerse la sentencia de 37 años y seis meses y señaló que la decisión judicial “es un bálsamo que recibe la familia Moreno Jaramillo con el sentido del fallo de carácter condenatorio por el homicidio a título de dolo, en circunstancias de agravación”. El defensor sostuvo que al juez le solicitó una condena de 550 meses, lo que traduce 45 años y 10 meses sin ningún tipo de beneficio.

Juan Carlos Suárez intentó responsabilizar del crimen a Ricardo González, según abogado

El juez del caso, indicó el abogado, “desestimó cualquier tipo de argumentación por parte de la defensa de Juan Carlos Suárez Ortiz y de Ricardo Rafael González Castro. Desestimó cualquier posibilidad de que esto se hubiese transformado o hubiesen querido parecer un homicidio preterintencional. También aniquiló la única prueba con la que Juan Carlos Suárez Ortiz pretendió endilgarle su responsabilidad únicamente a Ricardo Rafael González Castro. También desestimó que aquí no se trataba de quién fue el que aquí propinó la patada mortal o el golpe mortal. Aquí hubo unos golpes consecutivos, unos golpes contundentes.

(Vea también: Gestos de implicados en muerte de Jaime E. Moreno luego de condena; tuvieron actitudes distintas)

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Así fue precisamente también como lo acreditó el testigo directo que fue Juan David Cárdenas y también el médico patólogo que hizo la necropsia. Jaime Esteban no muere por un solo golpe, Jaime Esteban muere por una continuidad de golpes mortales que de manera deliberada Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro tomaron esa decisión de acabar con la vida de una persona que no tuvo ni siquiera la intención de defenderse”.

Según la investigación, en la madrugada del 31 de octubre de 2025, Jaime Esteban Moreno Jaramillo se encontraba compartiendo en un establecimiento comercial junto a su amigo Juan David. Al salir del lugar, ambos decidieron dirigirse a un Oxxo, ya que no encontraban un servicio de transporte por plataforma para regresar a su vivienda. Fue en ese momento cuando, presuntamente, se produjo el primer encuentro con Juan Carlos Suárez Ortiz, quien golpeó, amenó, intimidó e insultó a Jaime Esteban. Con el propósito de evitar la confrontación, los dos amigos continuaron su recorrido por la calle 64 en dirección a la carrera 15. Sin embargo, según la acusación, nuevamente fueron interceptados por Suárez Ortiz, quien actuó de manera violenta contra la víctima.

Ante la agresión, Juan David intentó defender a Jaime Esteban y logró bloquear uno de los ataques. No obstante, segundos después ocurrió el hecho que quedó registrado en videos ampliamente difundidos: una patada sorpresiva por la espalda que hizo caer a Jaime Esteban Moreno Jaramillo al suelo. Desde ese momento, la víctima no volvió a incorporarse. La Fiscalía sostiene que, mientras Jaime Esteban permanecía tendido en el piso, gravemente herido y expulsando sangre por la boca, Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro aprovecharon el estado de indefensión en el que se encontraba para continuar la agresión. De acuerdo con el ente acusador, los ataques incluyeron múltiples patadas dirigidas a zonas vitales como el cráneo y el tórax, acciones que, según la hipótesis de la acusación, evidencian la intención de acabar con su vida de manera violenta y despiadada.

Paola Fernández, nombrada en caso Jaime Esteban Moreno

Finalmente, sobre Paola Fernández, quien es señalada como instigadora de estos hechos, el abogado indicó que ella “también fue mencionada no solamente en el juicio, sino también en la diligencia de hoy aquí en Paloquemao. Paola Fernández sigue siendo buscada por la Fiscalía, por la Policía, por la Interpol. Esperemos y confiamos que una vez termine este proceso penal podamos nosotros avanzar con la declaración de persona ausente, con la colaboración de la Fiscalía, claramente, y poder llevar a juicio a Paola Fernández mientras que se logre su captura”.

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