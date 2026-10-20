La investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay sumó una nueva línea luego de que María Claudia Tarazona, viuda del político, señalara a ‘Enrique Marulanda’, hijo biológico de Manuel Marulanda Vélez, alias ‘Tirofijo’, de presuntamente coordinar la orden material del crimen. La información fue revelada en una entrevista con El Tiempo y, según Tarazona, ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía.

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El señalamiento se centra en el posible papel de Marulanda dentro de una estructura relacionada con la Segunda Marquetalia, disidencia de las antiguas Farc. Tarazona sostuvo que el hombre estaría encargado de administrar y custodiar una mina ilegal que pertenecería a Géner García Molina, conocido como alias ‘John 40’, uno de los cabecillas de esa organización.

La viuda de Uribe precisó que la mina estaría ubicada en Vaupés o Guainía, aunque reconoció que no tenía certeza sobre cuál de los dos departamentos. Según su versión, la información recibida abrió una nueva posibilidad para esclarecer cómo se habría coordinado la ejecución del atentado contra su esposo, ocurrido en Bogotá en junio de 2025.

¿Quién es el hijo de ‘Tirofijo’ mencionado en la investigación?

El nombre de Alberto Cruz Lobo, alias ‘Enrique Marulanda’, volvió a aparecer en el debate público por los señalamientos de Tarazona, en una entrevista para el periódico El Tiempo.

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Según ella, Marulanda habría intervenido en la coordinación de la orden material del crimen y tendría relación con una mina ilegal atribuida a alias ‘John 40’, integrante de la Segunda Marquetalia. La información hace parte de lo que Tarazona aseguró haber entregado a la Fiscalía y está pendiente de verificación judicial.

Alberto Cruz Lobo el hijito de Griselda Lobo, tiene el siguiente prontuario el angelito:

-Concierto para delinquir agravado

-Rebelión

-Narcotráfico

-Extorsiones

-Reclutamiento forzado de menores

-Homicidios selectivos Su madrecita debe estar muy orgullosa 🤢🤮 https://t.co/PQYI1Ru5mI — 𝐈𝐧𝐞𝐬𝐃𝐞𝐥𝐀𝐥𝐦𝐚𝐌𝐢𝐚 (@InesBetancur1) December 11, 2025

Para entender quién es el hombre mencionado por Tarazona, hay que remontarse a su vínculo familiar con Manuel Marulanda Vélez, conocido como ‘Tirofijo’, fundador y máximo jefe histórico de las Farc.

Su historia también está ligada a Sandra Ramírez, quien fue compañera sentimental de ‘Tirofijo’ durante más de tres décadas y posteriormente llegó al Senado por el partido Comunes.

La relación con Ramírez comenzó cuando él era niño. En abril de 1989, Alberto, de nueve años, llegó con sus hermanos Mario y Pablo a Casa Verde, en Meta, donde permanecía su padre.

Los menores habían sido trasladados después de que su madre advirtiera que estaban siendo vigilados. Ramírez se hizo cargo de su crianza y la de sus hermanos; durante ese periodo les enseñó a leer y escribir y les dio su apellido. Así, Alberto pasó a ser conocido también como Alberto Cruz Lobo.

Su vida estuvo marcada por la presencia de las Farc. Ya en la edad adulta, se incorporó a la organización y estuvo vinculado al Bloque Oriental, que tuvo como comandante a Jorge Briceño Suárez, alias ‘Mono Jojoy’.

Años después participó en el proceso de paz entre la guerrilla y el Gobierno de Juan Manuel Santos. Tras la firma del acuerdo de 2016, se instaló en Mesetas, Meta, donde hizo parte de los espacios creados por antiguos combatientes para organizar su reincorporación a la vida civil.

La aparición pública de su alias volvió a llamar la atención en julio de 2022, cuando fue mencionado en un comunicado de la Segunda Marquetalia, disidencia integrada por Iván Márquez y otros antiguos mandos que abandonaron el acuerdo de paz. Esa referencia permitió relacionar nuevamente su nombre con una estructura armada surgida después de la desmovilización de las Farc.

¿Qué dijo María Claudia Tarazona sobre el asesinato de Miguel Uribe?

En la entrevista con El Tiempo, Tarazona afirmó que Marulanda habría impartido y coordinado la orden material para ejecutar el asesinato. La viuda hizo una distinción entre esa presunta función y la autoría intelectual, cuya determinación corresponde a la investigación judicial.

Según su relato, la Segunda Marquetalia habría intervenido en la preparación y ejecución del atentado, con participación de otros integrantes de esa organización. También mencionó a alias ‘Zarco Aldinever’ e Iván Márquez dentro de la cadena que, según la información que dijo conocer, habría conectado a los responsables con quienes ejecutaron el crimen.

Tarazona agregó que parte de los recursos utilizados habría salido de Venezuela y que la estructura criminal habría contratado a los encargados de ejecutar el ataque.

En su versión, alias ‘el Viejo’, señalado como coordinador de la red en Bogotá, habría declarado que recibió el encargo y el dinero de integrantes de esa organización. Esas afirmaciones deben ser contrastadas dentro del proceso judicial.

¿Qué falta por esclarecer en el caso de Miguel Uribe Turbay?

La información sobre Enrique Marulanda abre interrogantes sobre la posible cadena de coordinación del asesinato de Miguel Uribe Turbay, pero los señalamientos divulgados no equivalen a una decisión judicial sobre su responsabilidad. La Fiscalía deberá verificar los datos aportados, establecer si existen elementos materiales que los respalden y determinar el papel que habría tenido cada persona mencionada.

El caso sigue bajo investigación para establecer quiénes planearon el atentado, cómo se financiaron sus responsables y qué vínculos existieron entre quienes presuntamente impartieron las órdenes y quienes participaron en la ejecución. La versión entregada por Tarazona representa una nueva línea de indagación, no una conclusión definitiva sobre los autores intelectuales del crimen.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.