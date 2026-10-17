La investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay sumó nuevos señalamientos sobre quiénes habrían financiado y coordinado el crimen. Una información entregada a la Fiscalía y conocida por Semana apunta a Géner García Molina, alias ‘John 40’, cercano a Iván Márquez, como presunto financiador de la operación y menciona una suma de $5.000 millones destinada al magnicidio.

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(Vea también: Viuda de Miguel Uribe Turbay afirma que el asesinato fue financiado desde Venezuela y la orden salió del Congreso)

Los datos provendrían de una persona vinculada a la Segunda Marquetalia que busca beneficios judiciales y que habría entregado información sobre la estructura detrás del asesinato. Su versión añade detalles a la declaración de Simeón Pérez Marroquín, alias ‘el Viejo’ o ‘la Firma’, quien ya había señalado a esa disidencia de las Farc como responsable de ordenar el ataque.

De acuerdo con la nueva información publicada por el citado medio, el supuesto plan habría involucrado reuniones en territorio colombiano y venezolano, contactos entre mandos de la organización y recursos procedentes de actividades ilegales. La Fiscalía analiza estos elementos para avanzar en la identificación de quienes habrían ordenado y financiado el crimen.

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El caso también abrió nuevas líneas de investigación por la presunta intención de atentar contra el expresidente César Gaviria. A esto se suman las declaraciones de Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, quien ha pedido que se investiguen los mensajes que recibió sobre posibles responsables intelectuales del homicidio.

Presunto rol de ‘John 40’ en crimen de Miguel Uribe Turbay

Según la versión recogida por Semana, Géner García Molina, alias ‘John 40’, habría reunido los recursos destinados al asesinato del entonces senador y precandidato presidencial. El hombre es señalado como uno de los principales lugartenientes de Iván Márquez, jefe de la Segunda Marquetalia.

La información entregada a las autoridades plantea que el monto total habría ascendido a $5.000 millones. De esa suma, alrededor de $1.000 millones se habrían destinado a la logística y a la estructura de sicarios que, según la investigación, estaba bajo el mando de Élder José Arteaga, alias ‘Chipi’ o ‘el Costeño’. Otros $600 millones habrían sido contemplados para presuntos sobornos y maniobras encaminadas a desviar las pesquisas.

El testimonio también señala que parte del dinero habría provenido de actividades de narcotráfico y minería ilegal en la frontera con Venezuela. Entre los lugares mencionados figura una mina de oro y coltán ubicada en Barrancominas, Guainía, que presuntamente estaría bajo el control de ‘John 40’.

Estas afirmaciones hacen parte de la información aportada por una fuente y deberán contrastarse con las demás pruebas del expediente. La investigación busca establecer la procedencia de los recursos y el papel que habría desempeñado cada integrante de la organización.

Las reuniones que habrían servido para coordinar el crimen

Otro de los elementos incluidos en el reporte son los supuestos encuentros en los que se habría discutido la operación contra Miguel Uribe Turbay. Según la información conocida por Semana, las reuniones se habrían desarrollado entre Villavicencio, en Meta, y Carurú, en Vaupés, además de un campamento ubicado en Venezuela.

En esos encuentros habrían participado integrantes de la Segunda Marquetalia, entre ellos Iván Márquez, ‘John 40’, José Manuel Sierra Sabogal, alias ‘el Zarco Aldinever’, y otros mandos de esa organización. La versión indica que la decisión de ejecutar el homicidio habría sido discutida en una reunión de los principales jefes del grupo.

El reporte también menciona a dos hermanos de ‘John 40’, quienes presuntamente habrían intervenido en contactos con alias ‘el Viejo’ para coordinar desplazamientos y encuentros relacionados con el plan. La información entregada a la Fiscalía busca precisar cómo se habría conectado la dirección de la estructura armada con quienes participaron en la ejecución del ataque.

La posible amenaza contra el expresidente César Gaviria

La nueva información también incluye una alerta sobre un presunto plan para atentar contra César Gaviria Trujillo, expresidente de Colombia. En ese punto aparece mencionado Kendry Téllez Álvarez, conocido como alias ‘Yaco’, a quien la fuente relaciona con posibles preparativos para ese ataque.

Según el reporte, ‘Yaco’ habría tenido contactos con integrantes de la Segunda Marquetalia y se habría desplazado en ocasiones hacia Venezuela. Las autoridades buscan establecer la veracidad de esos señalamientos y determinar si existe una amenaza concreta contra el exmandatario.

El nombre de Téllez también había aparecido en declaraciones previas relacionadas con el asesinato de Uribe Turbay. Sin embargo, los señalamientos sobre una posible acción contra Gaviria corresponden a una línea adicional que requiere verificación judicial.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.