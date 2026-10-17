Los recientes operativos de las Fuerzas Militares en el Catatumbo habrían obligado a varios cabecillas del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y de las disidencias de las Farc a cambiar sus lugares de permanencia y desplazarse hacia la frontera con Venezuela.

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Así lo señala un informe conocido por la revista Semana, que describe movimientos atribuidos a Silvana Guerrero, alias ‘la Profe’, quien lanzó recientemente amenazas contra el presidente Abelardo de la Espriella; Javier Alonso Velosa, alias ‘Jhon Mechas’, y Carlos Eduardo García Téllez, alias ‘Andrey’.

Según fuentes militares citadas por el medio, los tres estarían alternando sus desplazamientos entre sectores del Catatumbo y zonas del lado venezolano de la frontera. El cambio de ubicación se produciría en medio de la presión de la Fuerza Pública sobre sus estructuras, incluidos operativos coordinados con agencias estadounidenses.

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Uno de los episodios que habría incidido en estos movimientos ocurrió el 15 de septiembre, cuando una operación en zona rural de Convención, Norte de Santander, permitió rescatar a ocho personas que permanecían secuestradas por el Eln. De acuerdo con la información publicada, el operativo afectó el entorno en el que se movía Guerrero y llevó a las autoridades a rastrear sus desplazamientos en la región fronteriza.

🇨🇴 | Silvana Guerrero, del grupo guerrillero ELN, amenazó al presidente Abelardo De La Espriella sobre las recientes operaciones del ejército en áreas controladas por los rebeldes. En el video, los combatientes mostraron sus armas, incluyendo carabinas estilo M4 y rifles AK. El ELN es uno de los grupos guerrilleros de izquierda más antiguos de Colombia y aún controla territorio en varias regiones, incluidas áreas cercanas a la frontera con Ecuador. https://t.co/cpeb1VINZv — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 17, 2026

Los movimientos de Silvana Guerrero en la frontera con Venezuela

Silvana Guerrero, señalada como una de las cabecillas políticas del Frente de Guerra Oriental del Eln, habría abandonado sus refugios habituales en el Catatumbo después del operativo de rescate. Fuentes de inteligencia citadas por Semana indicaron que se estaría desplazando entre alojamientos temporales en la zona de Río de Oro y otros puntos cercanos a la frontera.

El reporte sostiene que Guerrero se movería acompañada por un grupo de hombres armados y evitaría permanecer más de un día en un mismo lugar. También habría restringido el uso de teléfonos celulares entre sus acompañantes y recurriría a intermediarios para transmitir mensajes, medidas que, según las fuentes, buscarían dificultar su ubicación.

La publicación menciona además un sector conocido como El Paso, en Venezuela, como uno de los lugares frecuentados por integrantes de estas estructuras. Las autoridades buscan precisar el alcance de esos desplazamientos y establecer qué redes les permitirían mantenerse en la zona limítrofe.

Jhon Mechas y Andrey, bajo presión por las operaciones en el Catatumbo

Los movimientos atribuidos a Javier Alonso Velosa, alias ‘Jhon Mechas’, y Carlos Eduardo García Téllez, alias ‘Andrey’, estarían relacionados con la ofensiva contra el frente 33 de las disidencias de las Farc, que opera en el Catatumbo. Ambos son señalados como cabecillas de esa estructura, vinculada a los enfrentamientos por el control territorial en Norte de Santander.

Según el informe citado por Semana, un bombardeo reciente en zona rural de Tibú estuvo dirigido contra Andrey, quien habría logrado escapar. En el lugar, las tropas encontraron municiones de fabricación venezolana, un hallazgo que las autoridades consideran relevante para establecer cómo se abastecen estos grupos armados.

El medio también señala que las disidencias habrían reforzado su presencia en la región con la llegada de más integrantes desde otros departamentos. La disputa por el control del Catatumbo involucra al Eln y al frente 33, mientras las autoridades mantienen operaciones contra sus estructuras.

Tensiones internas y cambios en el mando del Eln

El reporte de inteligencia también describe posibles problemas de liderazgo dentro del Eln en Norte de Santander. Según documentos y fuentes militares citados por Semana, algunos integrantes de la guerrilla habrían expresado inconformidad con sus superiores por mantenerse alejados de los enfrentamientos mientras otros miembros de las filas quedaban expuestos a las operaciones de la Fuerza Pública.

Ante ese panorama, otros mandos tendrían que asumir un papel más activo en las acciones de la organización. El documento apunta a que las presiones militares y las tensiones internas podrían estar afectando la capacidad de los cabecillas para conservar el control de sus unidades.

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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.