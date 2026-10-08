La investigación por la aparición de una bandera y varios cilindros alusivos al Eln en Barranquilla y Soledad ya dejó una primera captura. El presidente Abelardo De La Espriella informó este jueves que las autoridades detuvieron a un hombre identificado como alias ‘Kleiver’, quien sería integrante de ‘Los Costeños’. La captura fue confirmada también por medios locales.

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Según la información entregada por el mandatario, el detenido tenía una orden de captura vigente por hurto calificado y agravado. Además, de acuerdo con la investigación, sería el conductor del vehículo utilizado para transportar los cilindros y la bandera que aparecieron durante la madrugada en distintos puntos del área metropolitana de Barranquilla.

“La operación continúa para localizar el vehículo y a la otra persona que participó en estos hechos. La general Sandra Liliana Rodríguez está al frente de las verificaciones para esclarecer el caso”, indicó De La Espriella.

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Desde esta mañana estoy haciéndole seguimiento, junto con la Policía Metropolitana de Barranquilla, a la instalación de una bandera y cilindros alusivos al ELN en Barranquilla y Soledad. ¡Ya hay una captura! En coordinación con la Fiscalía, la Policía capturó mediante allanamiento a alias “Kleiver”, integrante de Los Costeños, quien tenía una orden de captura vigente por hurto calificado y agravado. La investigación lo identifica como el conductor del vehículo utilizado para transportar los cilindros y la bandera. Los primeros elementos fueron hallados esta madrugada en Ciudadela 20 de Julio, en Barranquilla. Horas después se encontraron otros dos cilindros en un parqueadero cercano a la Terminal de Transportes de Soledad. Los elementos inspeccionados no contenían explosivos. La operación continúa para localizar el vehículo y a la otra persona que participó en estos hechos. La general Sandra Liliana Rodríguez está al frente de las verificaciones para esclarecer el caso. Frente a los narcoterroristas que buscan unir fuerzas para intimidar a los colombianos y atacar al Estado, el Estado en pleno tiene que actuar unido: Fuerza Pública, Fiscalía y justicia, con toda su capacidad para desmantelar sus estructuras, cortar sus rentas criminales y llevar a sus integrantes ante la ley. No voy a permitir que intimiden a los colombianos mientras yo sea presidente. Toda apología al crimen y todo acto de intimidación tendrán una respuesta firme. ¡Vamos por todos! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 8, 2026

Los elementos fueron encontrados este jueves 8 de octubre en el puente de la Murillo, en la ciudadela 20 de Julio y en un parqueadero cercano a la Terminal de Transportes. Las autoridades establecieron que los cilindros no contenían explosivos. Investigaciones conocidas este jueves señalan que las cámaras de seguridad fueron clave para seguir el recorrido de los responsables.

De acuerdo con las autoridades, la hipótesis apunta a que integrantes de ‘Los Costeños’ habrían utilizado símbolos del Eln como parte de una acción de intimidación. La investigación continúa para establecer quién más participó y quién habría ordenado la instalación de estos elementos.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.