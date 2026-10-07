La investigación que comenzó tras la denuncia de una agresión sexual contra una mujer de 70 años terminó con la captura de un hombre de 28 años en San Vicente de Chucurí, Santander. El detenido es señalado como presunto responsable del ataque y era requerido por el delito de acceso carnal violento.

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La captura ocurrió en el sector Placitas, en el casco urbano del municipio, mediante una orden judicial emitida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Vicente de Chucurí. El hombre quedó a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con el proceso correspondiente.

El mayor Oscar Peña Sánchez, comandante del Distrito de Policía número 8, explicó cómo se concretó el procedimiento: “Logramos la captura de esta persona requerida por la justicia por el delito de acceso carnal violento”. El oficial también destacó el trabajo conjunto de las autoridades.

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Peña Sánchez señaló: “Se articulan todas nuestras capacidades junto con el Ejército Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal”. La investigación incluyó labores de vecindario, revisión de cámaras de seguridad y entrevistas, además de un allanamiento adelantado por el CTI de la Fiscalía.

El comandante explicó el papel de las cámaras en la investigación: “desde un primer momento se hizo seguimiento de las cámaras para hallar las pruebas suficientes para determinar que esta persona era responsable de los hechos”. En el allanamiento, las autoridades incautaron prendas de vestir que quedaron incorporadas al material probatorio.

#Atención | La Policía entregó detalles de la captura del hombre de 28 años, requerido por orden judicial por el delito de acceso carnal violento contra una mujer de la tercera edad. 🎙️Óscar Peña Sánchez, comandante del Distrito de Policía San Vicente de Chucurí. https://t.co/AWrEqu91kn — RCN Radio Bucaramanga (@RCNBga) October 8, 2026

El caso ocurrió el lunes 5 de octubre, hacia las 5:20 de la mañana, cuando la mujer caminaba por una vía perimetral que conduce al Batallón de Infantería No. 40 Luciano D’Elhuyar. La víctima fue trasladada a un centro asistencial para recibir valoración médica.

La Secretaría de Mujer y Equidad de Género de Santander anunció acompañamiento para la mujer y su familia. Además, la Alcaldía convocó un Consejo Extraordinario de Seguridad con Policía, Ejército, Fiscalía y Personería.

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