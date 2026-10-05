El exfutbolista inglés Andy Carroll reveló públicamente la identidad del hombre que fue condenado por agredirlo sexualmente mientras dormía desnudo en su propia casa.

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Se trata de Kevin Adams, un entrenador de danza británico de 59 años y antiguo participante del programa de televisión ‘Fame Academy’.

Carroll, reconocido por su paso por el Liverpool y la selección de Inglaterra, había contado el episodio por primera vez de manera anónima en su autobiografía ‘Owning It’. Sin embargo, recientemente confirmó a The Sun que Adams fue el hombre responsable del ataque, después de que su nombre apareciera en documentos judiciales relacionados con el proceso.

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Los hechos ocurrieron en 2021, luego de que Adams visitara la vivienda del entonces futbolista para ver junto a él una pelea de boxeo. De acuerdo con el caso llevado ante la justicia británica, Carroll se encontraba dormido cuando ocurrió la agresión sexual.

Adams fue declarado culpable en septiembre de 2023 por el Tribunal de la Corona de Chelmsford. Por estos hechos recibió una condena de 20 meses de prisión y deberá permanecer durante 10 años en el registro de delincuentes sexuales del Reino Unido. Además, las autoridades establecieron una restricción que le impide acercarse a la localidad donde vive Carroll.

Durante el proceso, el caso permaneció bajo reserva respecto de la identidad del futbolista, mientras Carroll decidió mantener su anonimato. El exjugador explicó posteriormente en su autobiografía que el episodio tuvo un impacto importante en su vida y que necesitó tiempo para hablar públicamente sobre lo sucedido.

La revelación del nombre de Adams vuelve a poner el caso en el foco de la prensa británica, especialmente por tratarse de una figura conocida del fútbol inglés. Carroll, quien desarrolló buena parte de su carrera en clubes de la Premier League, entre ellos Liverpool y Newcastle United, decidió finalmente identificar públicamente al condenado.

Al confirmar la identidad de Adams, el exdelantero también señaló que espera poder dejar atrás lo ocurrido y avanzar después de la experiencia que, según ha relatado, marcó una etapa de su vida.

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El caso también ha llamado la atención porque Carroll decidió contar su experiencia en primera persona en un libro, abordando un episodio de violencia sexual que inicialmente prefirió mantener en el anonimato y que ahora ha decidido hacer público.

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