Antonio Díaz, propietario del Real Cartagena, anunció su retiro definitivo del club tras ser insultado por un grupo de aficionados, luego de la derrota del equipo vs. Boca Juniors de Cali. La declaración, registrada en video, tomó por sorpresa a los seguidores del equipo costeño y abrió un capítulo de incertidumbre sobre el futuro de la institución.

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“Ante el irrespeto del público con mi persona, digo adiós al Real Cartagena. A partir de este momento no hago parte del Real Cartagena ni pago más nómina”, afirmó Díaz, visiblemente molesto. El dirigente explicó que su familia ha hecho un esfuerzo patrimonial significativo para sostener al club, sin recibir apoyo de la Alcaldía, la Gobernación ni ningún otro ente.

Díaz fue enfático en señalar que la falta de resultados deportivos no es responsabilidad directa suya, pues aclaró que no es técnico ni jugador. Reconoció que el equipo contó con los mejores refuerzos disponibles en el mercado, aunque estos no lograron rendir como se esperaba. “De pronto el técnico se le salió el equipo de las manos, no sabemos”, admitió, sin señalar directamente a ningún integrante del cuerpo técnico.

Como parte de su salida, Díaz anunció que pondrá a disposición de la hinchada acciones del club. “El Real Cartagena va a poner a disposición de la hinchada que se crea responsable del equipo unas cuantas acciones. Si hay hinchas que creen que podemos mejorar el equipo, yo les regalo acciones”, indicó, precisando que la medida no tiene carácter ofensivo sino que responde a su decisión de apartarse del proyecto.

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Cómo va el Real Cartagena

Con esta derrota, Real Cartagena se mantiene en la sexta posición con 15 puntos, a ocho del líder que es el Real Cundinamarca, un resultado que no le ha gustado a la afición porque nuevamente el ascenso se está viendo comprometido.

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