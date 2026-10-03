Boca Juniors es uno de los equipos que más pasiones mueve en el mundo, pues por sus títulos, la numerable hinchada, el estadio la Bombonera y mucho más hace que sea uno de los equipos que más aficionados suma por todo el planeta.
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En Colombia esa situación no es ajena, pues por ese equipo han pasado muchos futbolistas nacionales que han hecho historia y por eso en el país también cuenta con tantos aficionados, pero pocos realmente conocen el estadio y han podido ver al equipo.
Eso, de hecho, fue lo que le ocurrió a un hincha de 38 años de edad quien, en el último partido del equipo vs. Unión, pudo por fin cumplir su sueño y no guardó ninguna emoción por conseguirlo.
En diálogo con TNT Sports, el aficionado fue captado llorando afuera del estadio, ya que era su primera vez en el estadio viendo al equipo y lo pudo hacer junto a su esposa y su hijo.
Este fue el emotivo momento:
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El hincha aseguró que es fanático del club gracias a su padre, quien le inculcó el amor por esos colores. Además, agregó que no le importaba qué fuera a pasar en el partido, puesto que estar allá ya era más que suficiente para él y para su familia.
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Al final, el equipo le respondió de la mejor manera posible, pues el cuadro de Buenos Aires ganó por 3-0 gracias a los goles de Di Lollo y Leonel Flores, lo que le permite al cuadro ‘Xeneize’ ubicarse en la segunda posición de la tabla con 20 puntos, a solo 5 del líder que es Instituto.
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