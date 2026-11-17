Ya se aproxima la fecha que los hinchas de Boca Juniors y Atlético Mineiro están esperando con ansias, pues el próximo sábado, 21 de noviembre, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla se disputará la final de la Copa Sudamericana 2026.

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Este es un partido muy especial porque marca el regreso de estos dos equipos a una definición de un torneo internacional, pero también la inauguración del remodelado estadio de Barranquilla, que ha estado todo el año en obras pero todo indica que quedará como uno de los mejores de todo el continente.

Ahora, además de que es la primera vez que se hará una definición en Colombia desde que se juega a partido único, se le suma que hay unos colombianos compitiendo también por quedarse con este trofeo.

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Qué colombianos estarán en la final de la Copa Sudamericana

En total serán cuatro deportistas nacionales los que estarán en la Copa Sudamericana, dos por equipo.

En Boca Juniors, equipo argentino que vuelve a una final sudamericana buscando su primer título continental desde 2007, los representantes son:

Álvaro Montero.

Sebastián Villa.

Por su parte, en Atlético Mineiro también habrá dos colombianos, quienes son titulares e importantes en el conjunto brasileño que buscará su primer título internacional desde 2014. Los colombianos son:

Kevin Castaño.

Mateo Casierra.

De esta manera, son futbolistas que seguramente tendrán minutos en cancha en un estadio que conocen bien, puesto que allí es que Colombia oficia como local en las Eliminatorias.

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Cuándo es la final de la Copa Sudamericana

Así las cosas, todo está listo para este compromiso, que es uno de los más importantes de la temporada, el cual se jugará el sábado, 21 de noviembre, a partir de las 5:30 de la tarde, hora colombiana.

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