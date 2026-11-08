La final de la Copa Sudamericana 2026 podría convertirse en un impulso económico para Barranquilla, que recibirá el próximo 21 de noviembre a miles de aficionados y visitantes. El encuentro, programado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, tendrá capacidad para 65.000 espectadores y representa una oportunidad para dinamizar diferentes actividades comerciales de la ciudad.

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El impacto no se limitaría a lo que ocurra dentro de la cancha. La llegada de hinchas, delegaciones y turistas podría beneficiar a hoteles, restaurantes, empresas de transporte, establecimientos comerciales y negocios dedicados a los servicios. La apuesta de las autoridades locales es que el movimiento de visitantes se traduzca en un mayor consumo y en una vitrina internacional para la capital del Atlántico.

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La Oficina de Turismo de Barranquilla explicó a Infobae Colombia que la estrategia para aprovechar el evento está sustentada en dos aspectos principales: la conectividad aérea y la infraestructura disponible para recibir acontecimientos deportivos de gran magnitud. Ambos factores serán importantes para atender a quienes viajen a la ciudad por la final.

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Para dimensionar el potencial económico de esta cita deportiva, Barranquilla tiene como referencia los resultados del Carnaval de 2026. De acuerdo con las cifras entregadas por la entidad, esa celebración recibió más de 820.000 visitantes nacionales e internacionales, alcanzó una ocupación hotelera superior al 90% y convocó a más de 6 millones de espectadores. Su impacto económico superó los 840.000 millones de pesos.

El Carnaval también contó con una programación de más de 500 eventos en diferentes sectores de la ciudad y dejó alrededor de 195.000 empleos directos e indirectos. Esas cifras muestran la capacidad que tienen las grandes celebraciones para movilizar actividades que van más allá del entretenimiento y beneficiar a distintos sectores productivos.

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La Oficina de Turismo señaló que esa experiencia permite entender cómo los eventos de alcance nacional e internacional pueden activar cadenas económicas relacionadas con el alojamiento, la gastronomía, el transporte, el comercio, el entretenimiento y las industrias culturales. Por eso, la final de la Sudamericana representa una nueva oportunidad para aprovechar la infraestructura y la oferta de servicios de Barranquilla.

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