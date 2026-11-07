La celebración por un nuevo título de Boca Juniors se trasladó hasta la sala de prensa y tuvo como protagonista inesperado a Rodolfo Arruabarrena. El entrenador hablaba ante los periodistas cuando varios de sus dirigidos irrumpieron para mojarlo con una bebida y desatar un momento tan divertido para ellos como incómodo para el técnico.

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En el video se observa cómo los futbolistas ingresan con un recipiente lleno de líquido y lo vacían sobre la cabeza del ‘Vasco’. El entrenador intenta cubrirse el rostro, pide que paren y deja ver su molestia ante la broma de sus jugadores.

Entre los futbolistas que participaron en la celebración estuvieron Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Milton Delgado, Enner Valencia, Tomás Aranda y Alan Velasco. También apareció Sebastián Villa, quien se acercó al entrenador mientras los demás continuaban con los festejos.

La reacción de Arruabarrena terminó de darle un tono particular a la escena. Aunque el ambiente era de celebración, el técnico no dejó pasar la oportunidad para advertirles a sus dirigidos que tendría su revancha cuando regresaran a los entrenamientos.

“Ya me desquitaré cuando vuelvan a los entrenamientos”, expresó el entrenador, en una frase que quedó como uno de los momentos más llamativos de la conferencia.

Boca Juniors acababa de conseguir un título agónico

La celebración tuvo lugar después de una jornada especial para el equipo argentino. Boca venció 1-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera y se quedó con el primer lugar de la tabla anual de la Liga Profesional 2026, gracias a un gol de Enner Valencia en los minutos finales.

El resultado tuvo un desenlace dramático, pues el equipo necesitaba ganar para asegurar la consagración. Mientras Rosario Central también peleaba por el primer puesto, el delantero ecuatoriano apareció sobre el cierre para marcar el tanto que desató la fiesta en el estadio.

Con ese triunfo, el equipo dirigido por Arruabarrena llegó a 63 puntos y superó por una unidad a Rosario Central, que terminó segundo con 62. Argentinos Juniors ocupó el tercer lugar con 60 unidades.

La campaña de Boca terminó con 17 victorias, 12 empates y tres derrotas en 32 partidos, números que le permitieron quedarse con el campeonato anual y poner fin a una espera de más de tres años sin títulos.

El festejo no puede distraer al equipo

Pese a la alegría por la consagración, Arruabarrena dejó claro que Boca todavía tiene objetivos por delante. El entrenador pidió a sus jugadores disfrutar el momento, pero sin perder la concentración para los próximos compromisos.

Entre los desafíos del equipo aparece la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield y la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro, programada para el 21 de noviembre en Barranquilla.

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