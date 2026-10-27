Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

Boca Juniors y Atlético Mineiro ya están listos para disputar la final de la Copa Sudamericana 2026, un escenario que promete ser histórico y vibrante para ambos equipos. Según información entregada por Noticias Caracol, el partido se jugará el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia; un hecho relevante por las expectativas que genera tanto en el público local como en los seguidores internacionales del fútbol sudamericano. Para Boca Juniors —conocido popularmente como el 'Xeneize'— el anhelo es sumar su tercera conquista de este trofeo, una meta que refuerza su legado futbolístico. Mientras tanto, el elenco brasileño busca hacer historia obteniendo por primera vez este título, lo que añade un matiz de especial importancia a este duelo finalista.

Sigue a PULZO en Discover

A tan solo unas semanas del compromiso, el manejo de la boletería se ha tornado en tema de interés y debate. En días recientes, la Alcaldía de Barranquilla se vio obligada a pronunciarse para desmentir información falsa que circuló en redes sociales sobre los precios de las entradas al evento. De acuerdo con la Alcaldía, "la publicación que circula con una tabla de precios de boletería para la final de la Sudamericana es falsa". Además, aclaró que el Distrito no tiene competencia sobre la venta ni los valores de la boletería, ya que estas tareas corresponden exclusivamente a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). La comunicación oficial recalca la importancia de informarse a través de los canales adecuados y no dejarse llevar por contenidos no verificados.

Complementando esta información, el periodista argentino Diego Monroing afirmó que la venta de boletería iniciará el martes 3 de noviembre, bajo la dirección exclusiva de la CONMEBOL. Ni Boca Juniors ni Atlético Mineiro, como clubes, estarán involucrados en la gestión de las entradas. Se estima que se pondrán a disposición unas 40.000 entradas para el encuentro, correspondiente a la capacidad máxima del estadio donde habitualmente juegan Junior y la Selección Colombia.

En cuanto a lo deportivo, el recorrido de ambos equipos fue distinto, pero igualmente exigente. Boca Juniors logró sobreponerse a la derrota sufrida inicialmente frente a Vasco da Gama, revirtiendo el marcador en el mítico Maracanã con un contundente 3-1, impulsado por Leandro Paredes. Atlético Mineiro, por otro lado, aseguró el cupo a la final tras obtener una ventaja de tres goles en Belo Horizonte frente a Montevideo City Torque, logrando soportar la derrota 2-0 sufrida como visitante en el Estadio Centenario. Cabe destacar que será la primera vez que estos dos clubes se enfrenten en la Copa Sudamericana, pese a tener una larga tradición de enfrentamientos en otros torneos organizados por la CONMEBOL.

¿Cómo será el proceso de venta de boletería para la final de la Copa Sudamericana 2026?

Según información confirmada por la Alcaldía de Barranquilla y el periodista Diego Monroing, toda la venta de boletería será responsabilidad exclusiva de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). Esto significa que ni la administración distrital ni los equipos involucrados participarán en la gestión o definición de precios. La venta iniciará el martes 3 de noviembre y se espera la disponibilidad de aproximadamente 40.000 entradas.

¿Cómo llegaron Boca Juniors y Atlético Mineiro a la final de la Copa Sudamericana 2026?

De acuerdo con lo reportado por Noticias Caracol, Boca Juniors clasificó al vencer a Vasco da Gama, revirtiendo un resultado negativo en Buenos Aires con una victoria 3-1 en el estadio Maracanã, siendo Leandro Paredes figura clave. Por su parte, Atlético Mineiro accedió a la final tras obtener una sólida ventaja de tres goles en Belo Horizonte ante Montevideo City Torque, lo que le permitió superar la vuelta pese a perder 2-0 en el Estadio Centenario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z