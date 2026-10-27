La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), por presuntas conductas que vulnerarían la libertad sindical y constituirían prácticas antisindicales, de acuerdo con el artículo 200 del Código Penal colombiano.

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(Ver también: Tiembla Jesurún y su continuidad en la FCF: Mindeporte se pronunció y equipo del FPC apeló)

Según el sindicato, el dirigente habría obstaculizado de manera sistemática los encuentros entre representantes de la organización y jugadores de la Selección Colombia, además de poner trabas a los procesos de negociación colectiva y cuestionar el registro sindical de la asociación.

La denuncia busca que las autoridades establezcan si existieron conductas contrarias a los derechos laborales de los futbolistas y, de ser el caso, determinen las responsabilidades correspondientes. Por ahora, se trata de señalamientos que deberán ser examinados por la Fiscalía.

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𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 | 🚨 ACOLFUTPRO denuncia ante la @FiscaliaCol a Ramón Jesurún, presidente de la @FCF_Oficial , por violar la libertad sindical y por prácticas antisindicales tipificadas en el Artículo 200 del Código Penal. ➡️ https://t.co/Kv5giN370t Jesurún impidió el encuentro con nuestros afiliados de la @FCFSeleccionCol durante la reciente concentración en Estados Unidos, violando nuestro derecho de asociación sindical. Este bloqueo no es un hecho aislado, sino una conducta sistemática que ya se había presentado en repetidas ocasiones durante los últimos años. Esto se suma a otras prácticas de la FCF, como vulnerar reiteradamente nuestro derecho a la negociación colectiva y demandar nuestro registro sindical. Por eso acudimos a las autoridades para que se investiguen y sancionen estos hechos que atentan contra la libre asociación de los trabajadores del fútbol. @FIFPRO @FIFProAmerica @cutcolombia @MintrabajoCol @MinDeporteCol @nlopezfuentes @juligu0204 @OITAndina @ilo @FIFAcom @CONMEBOL @MoradJuliana @agdws — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) October 27, 2026

¿Qué habría pasado con los jugadores de la Selección Colombia?

Uno de los principales argumentos de Acolfutpro tiene que ver con las dificultades que, según la organización, ha enfrentado para reunirse con futbolistas del combinado nacional durante distintas concentraciones.

El sindicato señala episodios ocurridos en Estados Unidos, en septiembre de 2026, así como en Río de Janeiro, en 2021; Nueva Jersey, en 2022, y Valencia, en 2023. Según su denuncia, en esos escenarios se habrían presentado obstáculos para establecer contacto con los jugadores y abordar asuntos relacionados con sus derechos laborales.

Para la asociación, estas situaciones no serían hechos aislados, sino parte de una serie de actuaciones que afectarían el ejercicio de la libertad sindical.

El reclamo también se relaciona con las dificultades para negociar colectivamente condiciones laborales con los organismos que dirigen el fútbol profesional colombiano.

¿Por qué es importante Acolfutpro?

Acolfutpro es la organización que representa los intereses laborales de futbolistas profesionales, tanto hombres como mujeres, en Colombia. Fundada en 2004, está vinculada a FIFPRO, la federación internacional que agrupa a sindicatos de jugadores de diferentes países.

Su papel consiste en defender los derechos de los deportistas, promover mejores condiciones de trabajo y buscar espacios de negociación con los actores que intervienen en la regulación del fútbol. Entre sus asuntos de interés están la salud, las cargas laborales, los contratos y las garantías para ejercer la profesión.

La disputa con la Federación y la Dimayor no es nueva. En septiembre de 2023, el Ministerio del Trabajo reconoció a Acolfutpro como organización sindical y ordenó avanzar en espacios de negociación sobre un pliego de peticiones presentado desde 2019. En febrero de 2025, el sindicato anunció un acuerdo con ambas entidades sobre mejoras laborales. Sin embargo, ese mismo año continuaron las diferencias en torno a varios puntos de la negociación.

(Ver también: “Fue muy injusto”: Jesurún recordó por qué estuvo detenido en EE. UU. y contó inéditos detalles)

La libertad sindical, en el centro de la disputa

El artículo 200 del Código Penal contempla sanciones para determinadas conductas que atenten contra el derecho de asociación. Por eso, la denuncia busca establecer si las actuaciones señaladas por Acolfutpro encajan en alguna de las conductas previstas en esa norma.

El caso pone nuevamente sobre la mesa la relación entre los organismos que administran el fútbol colombiano y los trabajadores que compiten en sus torneos y representan al país en el ámbito internacional.

La investigación deberá determinar si hubo vulneraciones a la libertad sindical y si existen elementos para atribuir responsabilidad penal a Jesurún. La presentación de la denuncia, por sí sola, no significa que el presidente de la FCF haya sido declarado responsable de un delito.

El avance del proceso dependerá de las actuaciones de la Fiscalía y de las pruebas que puedan aportar las partes.

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