Harry Kane es el ganador del Balón de Oro de 2026.
HARRY KANE IS THE NEW BALLON D'OR! #ballondor pic.twitter.com/jEn8E1bLEF
— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
Noticia en desarrollo…
* Pulzo.com se escribe con Z
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Harry Kane recibiendo el Balón de Oro / Getty Images
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Harry Kane es el ganador del Balón de Oro de 2026.
HARRY KANE IS THE NEW BALLON D'OR! #ballondor pic.twitter.com/jEn8E1bLEF
— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
Noticia en desarrollo…
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
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