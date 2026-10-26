Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Deportes Tolima continúa mostrando resultados positivos en sus categorías juveniles y da motivos de esperanza para sus hinchas. El equipo sub-20 logró su clasificación a las semifinales de la Supercopa Juvenil FCF 2026 tras igualar 2-2 frente a Atlético Nacional, en un duelo disputado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Este encuentro, llevado a cabo el lunes 26 de octubre, cerró una serie que había iniciado con ventaja para el conjunto pijao, dirigido por Henry Rojas. Según la información entregada, el Tolima se impuso 1-0 en el partido de ida en la sede deportiva San Gabriel, ubicada en Ibagué, por lo que el marcador global quedó finalmente 3-2 en favor del club vinotinto y oro.

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Durante los dos partidos que componían la serie de cuartos de final, se destacaron especialmente Breiner Cortés y Juan Covilla. De acuerdo con lo informado, Breiner Cortés fue el protagonista ofensivo al anotar los tres goles de Deportes Tolima a lo largo de la eliminatoria. Sus intervenciones, especialmente en los momentos decisivos de ambos partidos, resultaron determinantes en la suerte de la clasificación.

En la línea defensiva, Juan Covilla se destacó por su papel fundamental en el arco. El guardameta fue descrito como uno de los grandes artífices del avance pijao, luego de atajar dos penaltis y realizar atajadas clave frente a los ataques de Atlético Nacional, especialmente en la visita al Atanasio Girardot. La seguridad de Covilla resultó vital para mantener la ventaja del Tolima y sostener las aspiraciones en una llave exigente para los dirigidos por Henry Rojas.

Bajo la dirección técnica de Rojas, Deportes Tolima mostró solidez, capacidad para resistir la presión de un rival fuerte como Nacional y personalidad para capitalizar la mínima ventaja lograda en la ida. Este resultado representa no solo un avance deportivo, sino también un aliciente para las inferiores del club, que siguen en la disputa por un título nacional y permiten a la hinchada mantener la ilusión pese al momento difícil que atraviesa el plantel profesional en la Liga BetPlay, según lo reportado.

Con Tolima instalado ya entre los cuatro mejores equipos de la Supercopa Juvenil FCF, también avanzaron Junior y Llaneros, mientras que el último cupo se definirá en el duelo entre Once Caldas y Águilas Doradas. El enfrentamiento definitivo será el 2 de noviembre en Manizales. Así, la cantera del Vinotinto y oro se mantiene como protagonista y buscará dar un nuevo paso hacia la final del certamen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las claves de la clasificación de Deportes Tolima a las semifinales de la Supercopa Juvenil FCF 2026?

De acuerdo con lo reportado, la clasificación de Deportes Tolima se sustentó en la capacidad ofensiva de Breiner Cortés, autor de los tres goles durante la serie, y en la seguridad del arquero Juan Covilla, quien atajó dos penaltis decisivos. La combinación entre efectividad en ataque y solidez defensiva permitió al conjunto pijao avanzar en una eliminatoria cerrada frente a Atlético Nacional.

¿Qué significa FCF en el contexto del fútbol colombiano juvenil?

FCF se refiere a la Federación Colombiana de Fútbol, entidad organizadora de la Supercopa Juvenil mencionada en el artículo. Su papel es fundamental para el desarrollo de los torneos juveniles y la promoción de los talentos emergentes en el fútbol colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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