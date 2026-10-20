Este martes, 20 de octubre, Nacional visita a Cúcuta en un compromiso correspondiente a la fecha 15 del campeonato colombiano, un duelo muy llamativo porque esta es siempre una plaza complicada por los hinchas, la temperatura y mucho más.

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De hecho, Nacional viajó con sus jugadores más importantes pensando en sumar otros 3 puntos que le permitan acercarse a la clasificación, pero en la lista de convocados hay un ausente muy importante que sorprendió y es Ian Carlo Poveda.

Previo al encuentro contra Boyacá Chicó, se conoció que el jugador sufrió de una contusión en el tobillo izquierdo, pero ahora, tiempo después, todo indica que la situación no es nada sencilla de manejar.

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Qué le pasó a Ian Carlo Poveda

Tal como informó el departamento médico del club, el jugador ahora tendrá que someterse a una “artroscopia de tobillo izquierdo”, por lo que la incapacidad dependerá de los hallazgos que haya.

Presentamos nuestra lista de convocados y el reporte médico para viajar a Cúcuta, donde jugaremos por la fecha 15 de Liga. #VamosTodosJuntos https://t.co/LMtAaoJPMf — Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 19, 2026

Ahora, esta sería una situación más grave de lo pensado, pues tal como informó Pilar Velásquez, la lesión es tan seria que el jugador se perdería todo lo que resta del semestre, puesto que el tiempo de la recuperación sería de, mínimo, tres meses.

De esta manera, el jugador se suma a las bajas de Andrés Reyes, Alfredo Morelos, Marlos Moreno, ‘Chicho’ Arango y William Tesillo, que tienen problemas musculares o apenas se están volviendo a entrenar con todo el grupo.

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Cabe destacar que este venía siendo de los jugadores más importantes del semestre, pues a lo largo del campeonato suma cinco goles, tres asistencias y era de los que más intentaba en el frente de ataque.

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