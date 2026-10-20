Por: EL PILON SA

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El fútbol del Cesar atraviesa un momento de luto tras la partida de Nobel Rafael Zúñiga Fernández, quien falleció el lunes 19 de octubre en Valledupar tras afrontar complicaciones de salud. Su deceso ha generado conmoción entre entrenadores, jugadores y personas vinculadas al balompié regional, en especial por el legado y el compromiso que Zúñiga Fernández sostuvo a lo largo de su vida dedicada al deporte, según los testimonios reflejados en la noticia.

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Zúñiga Fernández forjó una extensa trayectoria dentro de los diferentes procesos deportivos del departamento del Cesar. Su aporte incluyó desde la dirección de selecciones juveniles, el trabajo como preparador físico en Valledupar Fútbol Club, hasta la orientación de equipos universitarios. Fue un formador para nuevas generaciones de futbolistas, guiando el camino de numerosos jóvenes que encontraron en el deporte una plataforma para su desarrollo.

Antes de desempeñarse como entrenador y preparador físico, Nobel Zúñiga destacó como arquero. Defendió los colores de equipos tradicionales de la región, entre ellos Ferretería Cesar y Atlético Cesar, vivencia que le permitió conocer de cerca la exigencia y el valor competitivo del fútbol regional. Posteriormente se graduó como licenciado en Educación Física en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y complementó su formación con una especialización en fútbol avalada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), durante dos años.

No solo contribuyó en el ámbito deportivo, sino también en el educativo. Se desempeñó como profesor de Educación Física e instructor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en el Cesar, experiencia que consolidó su compromiso con la formación de talentos y el desarrollo integral de los jóvenes en la región.

En 2017, se integró al cuerpo técnico del Valledupar Fútbol Club como preparador físico, tiempo en el que compartió labores con reconocidos futbolistas como Martín Arzuaga y Farid Díaz, y colaboró estrechamente con entrenadores como Nilton Bernal y el asistente Hugo Arrieta, de acuerdo con lo reportado en la información disponible.

El legado de Nobel Zúñiga Fernández se mantiene vivo en los escenarios deportivos y educativos del Cesar. Su compromiso como jugador, entrenador, preparador físico y formador marcó a varias generaciones y dejó una huella profunda entre quienes compartieron su vocación y entrega.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién fue Nobel Rafael Zúñiga Fernández y cuál fue su legado en el fútbol del Cesar?

Nobel Rafael Zúñiga Fernández fue un deportista y formador destacado del Cesar, que desempeñó roles como arquero, entrenador, preparador físico e instructor en varios equipos y procesos educativos. Su legado se refleja en la formación de varias generaciones de futbolistas del departamento, el trabajo en clubes como Valledupar Fútbol Club y su vocación por educar e inspirar a jóvenes a través del deporte.

¿Qué significó la labor de Nobel Zúñiga Fernández como preparador físico en el Valledupar Fútbol Club?

La labor de Nobel Zúñiga Fernández como preparador físico en el Valledupar Fútbol Club, iniciada en 2017, representó un proceso de trabajo al lado de jugadores experimentados y miembros del cuerpo técnico. Su experiencia y formación respaldaron el fortalecimiento físico y personal de los futbolistas, aportando al desarrollo integral del club y al impulso del deporte regional en Cesar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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