Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Alianza Valledupar enfrenta un importante desafío este lunes 19 de octubre cuando visite al Deportivo Pasto en el estadio Departamental Libertad por la fecha 15 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. El equipo dirigido por Flabio Torres busca dejar atrás la seguidilla de resultados irregulares e impulsar su anhelo de alejarse de los últimos lugares de la tabla. Su más reciente actuación les dejó un empate agónico 2-2 contra Águilas Doradas, lo que les otorgó un impulso anímico valioso tras más de una semana sin competencia oficial.

Sigue a PULZO en Discover

El conjunto vallenato actualmente se posiciona en el puesto 14 del campeonato, acumulando 12 puntos tras disputar 13 partidos. Este balance proviene de tres victorias, tres empates y siete derrotas, de acuerdo con información oficial de la liga. Por esto, la visita al Pasto representa una oportunidad de oro para sumar puntos vitales en la temporada y consolidar el trabajo táctico al que han apostado en los entrenamientos recientes.

En contraste, Deportivo Pasto atraviesa un complicado periodo de crisis deportiva. Tal como detalla el balance de la Liga BetPlay Dimayor, el equipo nariñense es hoy colero absoluto con 9 unidades en 12 encuentros, situación radicalmente diferente a la del semestre pasado, cuando terminaron terceros con 34 puntos y fueron una de las sorpresas del torneo nacional. Ante esta difícil coyuntura y para cambiar el rumbo del plantel, el club ha apostado por un nuevo técnico: el español Diego Merino reemplazó a René Rosero con el objetivo de recomponer la campaña en el tramo final.

Técnico y jugadores de Alianza Valledupar han analizado a fondo este compromiso. Torres reconoció que conocen las particularidades de jugar en la plaza de Pasto y que han enfocado los entrenamientos en fortalecer tanto el esquema colectivo como el individual. “Hoy ya tenemos una idea mucho más clara de lo que queremos presentar allá en Pasto... Vamos con la mentalidad de podernos ganar un partido de visitante y de hacer tres puntos nuevamente”, afirmó el entrenador. El zaguero Jesús Figueroa, con experiencia previa en Deportivo Pasto, subrayó la importancia de mantener la posesión del balón jugando en la altura, priorizando la administración del juego por sobre el despliegue físico extremo.

En cuanto a la plantilla, Alianza Valledupar compite con varias bajas por lesión. El cuerpo técnico confirmó que Yilson Rosales y Fabián Cantillo ya se encuentran en fase de readaptación tras recibir el alta médica. Sin embargo, jugadores clave como Johan Wallens, Carlos Esparragoza, Francesco Fiorelli, Sergio Aponzá y Juan Chaverra continúan fuera por diferentes patologías que van desde lesiones musculares hasta cirugías de rodilla y tendón de Aquiles, según reporta el informe médico oficial del club.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación actual de Alianza Valledupar y Deportivo Pasto en la Liga BetPlay 2026-II?

Alianza Valledupar ocupa el puesto 14 con 12 puntos en 13 partidos, resultado de tres victorias, tres empates y siete derrotas. Deportivo Pasto, por su parte, está en el último lugar de la tabla (20°), con apenas 9 unidades en 12 encuentros, enfrentando una crisis respecto al semestre anterior, cuando ocupó el tercer lugar.

¿Quiénes son las principales bajas por lesión en Alianza Valledupar para este partido?

El equipo cuenta con varias ausencias importantes. Johan Wallens continúa en recuperación de una lesión muscular, Carlos Esparragoza sigue fuera por una tendinopatía y rotura parcial del tendón rotuliano, mientras que Francesco Fiorelli espera cirugía por rotura de retináculo y luxación de peroneo corto. Además, Sergio Aponzá y Juan Chaverra cumplen largas recuperaciones postoperatorias de rodilla y tendón de Aquiles respectivamente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z