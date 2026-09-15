Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El partido entre América de Cali y Deportivo Pasto sorprendió a propios y extraños durante la décima fecha de la Liga Dimayor, confirmando que en el fútbol colombiano no existen rivales pequeños ni partidos definidos antes de jugarse. América de Cali, que llegaba como líder indiscutible de la competición, afrontó en el estadio de Cali un encuentro que, sobre el papel, parecía tener un resultado predecible. Sin embargo, Deportivo Pasto, uno de los últimos de la tabla, desafió los pronósticos y consiguió una valiosa victoria por 1-0, la cual cortó el invicto que mantenía el conjunto ‘escarlata’ en la temporada más reciente. Así lo reportó Noticiero 90 Minutos.

Sigue a PULZO en Discover

El desarrollo del compromiso estuvo marcado por un acontecimiento clave cerca del cierre de la primera parte. Hasta el minuto 45, América de Cali intentaba tomar el control del juego bajo la dirección de David González. No obstante, el cuadro nariñense, con una estrategia defensiva compacta, logró contener las intenciones ofensivas del local. En los minutos adicionados del primer tiempo, una mala salida y una infracción cometida por Jean Fernandes, arquero titular de América, provocó su expulsión directa. Según información reportada por la cuenta oficial de América de Cali citada por Noticiero 90 Minutos, la tarjeta roja significó una profunda reestructuración para el equipo anfitrión, que afrontó la segunda mitad con diez jugadores y un evidente desgaste físico debido a la desventaja numérica.

Ya en el complemento, América intentó con determinación buscar el empate, pero Pasto mostró paciencia, adelantó sus líneas y fue creciendo en confianza. El esfuerzo y la resistencia de los visitantes tuvieron su recompensa en el minuto 78, cuando Diego Chávez, el mediocampista argentino de Pasto, consiguió un gol de cabeza que dejó inmóvil al portero Juan Pablo Montoya. El cierre del cotejo fue intenso y terminó aún más equilibrado, pues en el minuto 88 Enrique Serje fue expulsado, quedando ambas escuadras con diez jugadores sobre el campo. Este resultado repercute fuertemente en la tabla, ya que América, a pesar del tropiezo, se mantiene primero con 20 unidades, mientras que Deportivo Pasto escala a la casilla 18, celebrando su primera victoria del semestre. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, el desenlace del partido constituye un hito tanto para los nariñenses como para el desarrollo de la Liga Dimayor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones tras la derrota del América de Cali ante Deportivo Pasto?

Luego de la victoria nariñense, América de Cali continúa liderando la tabla de la Liga Dimayor con 20 puntos, a pesar de haber sufrido su primera derrota del torneo. En contraste, Deportivo Pasto sale del fondo y ocupa la casilla 18, después de alcanzar su primera victoria en el semestre, según Noticiero 90 Minutos.

¿Por qué fue expulsado Jean Fernandes en el partido América de Cali vs. Deportivo Pasto?

Jean Fernandes, arquero de América de Cali, recibió la tarjeta roja en los minutos de adición del primer tiempo luego de cometer una infracción desmedida en una salida en falso, situación que obligó a América a jugar toda la segunda mitad con un futbolista menos, como reportó la cuenta oficial de América de Cali y Noticiero 90 Minutos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z